Se difundió una llamada entre Joaquín Levinton y la mujer que lo denunció por abuso sexual

Una conversación telefónica entre Joaquín Levinton y la mujer que actualmente lo denuncia por presunto abuso sexual volvió a colocar al líder de Turf en el centro de la atención pública.

El registro fue difundido en el programa LAM, por América TV, y habría sido grabado en 2023, varios años antes de la denuncia penal que se conoció a fines de septiembre.

En el diálogo, ambos hacen referencia a una presentación judicial anterior y a una situación de conflicto entre ellos. Levinton le pide a la mujer que aclare ante la Justicia que no siente miedo de él y que, según su versión, nunca le hizo daño.

La mujer, identificada públicamente como Paula, sostiene en distintos pasajes que había pedido que aquella causa fuera archivada y señala que no temía que el músico pudiera hacerle algo.

“Yo ya dije ‘archiven todo’”, se la escucha decir en uno de los fragmentos difundidos por televisión.

Una denuncia anterior que fue archivada

Ese diálogo está relacionado con una denuncia realizada en 2023, cuando la misma mujer acusó a Levinton de un presunto abuso sexual.

La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6 y fue archivada el 30 de mayo de 2024. La decisión posteriormente fue confirmada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Según surge de la resolución judicial difundida públicamente, para disponer el archivo se tuvieron en cuenta inconsistencias detectadas durante la investigación y la imposibilidad de avanzar con determinadas medidas debido a que la denunciante no concurrió a distintas citaciones y manifestó que no quería continuar con el proceso.

Levinton había realizado entonces una presentación espontánea en la que negó la acusación y aportó documentación, entre ella pasajes aéreos y referencias a un recital de Turf, para sostener que se encontraba en Mendoza en la fecha en la que la mujer había ubicado uno de los hechos denunciados.

La nueva denuncia contra Levinton

El escenario judicial actual es distinto.

La mujer realizó una nueva denuncia el 28 de septiembre de 2026, en la que acusó al músico de presunto abuso sexual con acceso carnal y relató otros supuestos episodios de violencia durante un vínculo que, según su versión, se habría extendido durante varios años.

La investigación comenzó a tramitar ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Levinton rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que está a disposición de la Justicia para aportar sus dispositivos y el material que considere necesario para su defensa.

La denunciante, por su parte, mantiene su acusación y aseguró públicamente que decidió volver a recurrir a la Justicia después de cargar durante años con las consecuencias psicológicas que atribuye a los hechos denunciados.

La difusión de la llamada incorpora así un nuevo elemento al debate público, pero su eventual valor probatorio deberá ser determinado dentro del expediente. El audio corresponde a una situación anterior y no resuelve por sí mismo las acusaciones que forman parte de la nueva causa.

Será ahora la Justicia la que deberá analizar las pruebas presentadas por ambas partes y establecer si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación contra el cantante.