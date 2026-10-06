Poggi lanzó Mi Próximo Paso con créditos de hasta $8 millones para emprendedores

El gobernador Claudio Poggi puso en marcha la tercera edición de Mi Próximo Paso, el programa provincial destinado a acompañar a emprendedores de San Luis con capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento.

“Queremos que este programa llegue hasta el último paraje de San Luis”, sostuvo el mandatario durante la presentación realizada en Casa de Gobierno, donde convocó a intendentes, legisladores y funcionarios a extender la difusión de la propuesta en todo el territorio provincial.

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de octubre y esta vez diferencia dos líneas según el grado de desarrollo de cada proyecto: Mi Próximo Paso, destinada a emprendimientos ya formalizados que buscan crecer, y Mi Primer Emprendimiento, dirigida a quienes están iniciando una actividad.

Créditos de hasta $8 millones

Para los negocios que ya están en funcionamiento, Mi Próximo Paso contempla créditos de hasta $8 millones.

Los emprendimientos deberán estar integrados por dos socios mayores de 18 años, con al menos dos años de residencia en San Luis. Al menos uno deberá contar con inscripción en ARCA y en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, con una antigüedad mínima de seis meses.

Hasta $3 millones, el financiamiento podrá obtenerse con garantía a sola firma. Para montos superiores será necesario presentar un garante solidario.

Los préstamos tendrán una tasa de fomento del 17% anual, seis meses de gracia y luego 36 cuotas iguales en pesos, lo que lleva el plazo total a 42 meses.

Para quienes todavía están dando sus primeros pasos, Mi Primer Emprendimiento ofrecerá créditos de hasta $3 millones, también con seis meses de gracia, 36 cuotas y una tasa anual del 17%. En este caso no se exige garante solidario.

La convocatoria no excluye a empleados públicos o privados, beneficiarios del Plan de Inclusión Social ni personas que reciban otras becas. Tampoco existe un límite máximo de edad para participar.

Capacitación antes del financiamiento

Uno de los ejes de la nueva edición será el acompañamiento previo a la entrega del crédito.

Los participantes deberán atravesar una instancia de capacitación y formular un plan de negocios junto con mentores designados por el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.

El cronograma comenzará el 31 de octubre y se extenderá hasta fines de enero. Los contenidos incluirán análisis de mercado, clientes, costos, producción, planes de inversión, marketing e incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios.

Luego llegará la presentación formal de los proyectos, prevista entre febrero y mediados de marzo de 2027. La aprobación, el financiamiento y la puesta en marcha comenzarán a partir de marzo, junto con una nueva etapa de seguimiento.

Los fondos deberán utilizarse para inversiones vinculadas directamente con el crecimiento del emprendimiento, como maquinaria, equipamiento, tecnología, mejoras edilicias, incorporación de clientes o acceso a nuevos mercados. No podrán destinarse a operaciones de compra y venta.

Poggi insistió en que el programa tendrá alcance provincial y que no habrá distinciones políticas para acceder. “A nadie le vamos a preguntar cómo piensa”, afirmó durante el lanzamiento.

La apuesta oficial es que el financiamiento no termine en la entrega del crédito, sino que forme parte de un proceso más amplio de capacitación y seguimiento. El desafío será ahora transformar una convocatoria masiva en emprendimientos que logren sostenerse, crecer y generar actividad económica y empleo en distintos puntos de San Luis.