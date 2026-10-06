Recuperaron en La Punilla un auto investigado por estafa y demoraron a dos hombres

La Policía de San Luis recuperó en el puesto limítrofe de La Punilla un Fiat Mobi vinculado a una investigación por estafa y demoró a dos hombres que circulaban a bordo del vehículo rumbo al límite con Córdoba.

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada este domingo, después de que un hombre de 33 años denunciara una operación realizada en La Toma.

Según informó la Policía, el denunciante había entregado su Fiat Mobi a cambio de una Renault Kangoo. Luego de concretar la permuta, detectó que las chapas patentes del utilitario eran apócrifas y advirtió otras irregularidades en la documentación.

Ante esa situación, la Kangoo quedó secuestrada preventivamente y personal del Departamento de Investigaciones comenzó a seguir el recorrido del Fiat que había sido entregado en la operación.

Los efectivos utilizaron tareas de campo y el sistema provincial de cámaras de seguridad con lectores automáticos de patentes, que permitió detectar el vehículo cuando circulaba por La Punilla, en el límite entre San Luis y Córdoba.

Personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial logró detener su marcha hasta la llegada de los investigadores.

Dos hombres demorados

Dentro del vehículo viajaban un hombre de 43 años y su hijo de 21, ambos oriundos de la provincia de San Juan.

Al identificar al mayor, los policías comprobaron que tenía vigente un pedido de captura solicitado por la Justicia en el marco de otra causa por estafa.

Durante el procedimiento, el hombre dio una explicación distinta sobre cómo había llegado el Fiat Mobi a sus manos.

Aseguró que encontró el vehículo publicado en Facebook y que lo compró por $10 millones en efectivo durante una operación concretada en una estación de servicio de Río Cuarto, Córdoba. Esa versión forma parte ahora de los elementos que deberán ser comprobados por los investigadores.

El automóvil fue secuestrado y los dos ocupantes quedaron demorados mientras continúan las actuaciones para reconstruir las operaciones realizadas con ambos vehículos y establecer las responsabilidades penales.

La investigación deberá determinar ahora cómo salió el Fiat de manos de su propietario, quién entregó la Kangoo con las patentes presuntamente falsas y si las distintas operaciones forman parte de una misma maniobra fraudulenta.