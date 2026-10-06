El Monumental prepara un homenaje especial para la última función de Messi con Argentina

El estadio Monumental se prepara para una noche histórica. Lionel Messi jugará este martes su último partido con la camiseta de la Selección argentina y River decidió sumar un homenaje especial desde mucho antes de que la pelota empiece a rodar.

Las pantallas ubicadas en los pasillos y en el anillo interno del estadio dejarán de mostrar durante unas horas su contenido habitual para convertirse en una gran retrospectiva de la carrera del capitán.

Desde las 16, cuando se habiliten los accesos al Monumental, comenzarán a proyectarse algunos de los goles y momentos más recordados de Messi con la camiseta celeste y blanca. El partido ante Benín arrancará a las 20.

River ya difundió imágenes de las pantallas verticales del estadio reproduciendo diferentes conquistas del rosarino, como parte de la ambientación preparada para una jornada que estará atravesada de principio a fin por su despedida.

Los pasillos del Monumental se teñirán de celeste y blanco

La idea es que el homenaje comience apenas los hinchas ingresen al estadio.

Los sectores internos que habitualmente exhiben imágenes vinculadas con la historia y el plantel de River mostrarán esta vez goles, festejos y escenas de las más de dos décadas de Messi en la Selección.

Será el prólogo de una noche en la que se esperan múltiples reconocimientos alrededor del amistoso contra Benín.

Messi llega a su despedida con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias en la Selección Mayor. Ante el conjunto africano alcanzará, si juega como está previsto, su presentación número 208.

Su historia con la Mayor comenzó en agosto de 2005, cuando debutó frente a Hungría, y atravesó derrotas dolorosas, una renuncia temporaria y finalmente el ciclo que terminó por cambiar para siempre su relación con la camiseta argentina.

El capitán conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A esas consagraciones se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Una despedida que comenzará horas antes del partido

La jornada tendrá además un Fan Fest denominado “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, con música, gastronomía, actividades y una pantalla gigante para seguir el encuentro. El operativo en Núñez comenzará desde el mediodía y las puertas del Monumental abrirán cuatro horas antes del partido.

Las entradas para la despedida se agotaron y se espera un Monumental colmado para acompañar el cierre de una etapa que se extendió durante 21 años.

La AFA organizó el amistoso especialmente para darle a Messi una última presentación en la Argentina después de que el capitán anunciara su retiro internacional. El propio presidente de la entidad, Claudio Tapia, había anticipado que la intención era brindarle “la despedida que realmente se merece”.

Esta vez, la emoción no empezará cuando Messi salga al campo de juego. Desde las cuatro de la tarde, cada gol reproducido en los pasillos del Monumental funcionará como parte de un enorme recorrido por la historia del futbolista que marcó una era en la Selección argentina.