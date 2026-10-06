El riesgo país cae a 575 puntos y los bonos argentinos vuelven a subir con fuerza

El riesgo país argentino abrió este martes en 575 puntos básicos, con una caída de 24 unidades respecto del cierre anterior, en una jornada que comenzó con una mejora generalizada de los activos locales. Los bonos soberanos en dólares suben hasta 1,3% y el mercado accionario también opera en terreno positivo.

El indicador elaborado por JP Morgan profundizó así la tendencia descendente que había iniciado en las últimas ruedas. El viernes 2 de octubre había alcanzado los 655 puntos, su nivel más alto en alrededor de once meses, mientras que el lunes terminó en 599 unidades.

La recuperación de los títulos argentinos permitió que el riesgo país se alejara de ese máximo reciente. El movimiento refleja una mejora en la cotización de los bonos, aunque el indicador todavía se mantiene en niveles elevados en comparación con los registros de los meses anteriores.

Los bonos y las acciones acompañan

Los bonos soberanos en dólares comenzaron la jornada con subas de hasta 1,3%, prolongando el rebote registrado durante la rueda del lunes. La mejora de los títulos tiene un impacto directo sobre el riesgo país, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval inició las operaciones con una mejora del 0,6%. A su vez, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron mayoría de resultados positivos, con subas de hasta 3,2% en el caso de Edenor.

El contexto internacional también aportó un escenario favorable para los activos argentinos. Wall Street operaba con ganancias y los mercados de la región mostraban una recuperación, en una jornada atravesada además por la reacción de los inversores al resultado de la primera vuelta electoral en Brasil.

La mejora se produjo, además, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, renovara su respaldo a la Argentina, un elemento que fue señalado por el mercado como parte del cambio en el clima financiero.

De todos modos, la baja del riesgo país debe leerse dentro de un mercado que atravesó una fuerte volatilidad durante las últimas semanas. El indicador había pasado de 555 puntos el 22 de septiembre a 655 el 2 de octubre, antes de iniciar la recuperación que lo llevó hasta los 575 puntos de este martes.