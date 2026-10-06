Encontraron el auto que atropelló a un motociclista y huyó en Villa Mercedes

La investigación por el choque que dejó gravemente herido a un motociclista en Villa Mercedes tuvo este martes un avance clave: la Policía encontró el Peugeot 2008 gris que había atropellado a Cristian Gil y escapado del lugar sin detenerse.

El vehículo fue localizado en una vivienda de calle Pueyrredón al 200, entre Potosí y España. Allí se realizó una inspección y posteriormente el automóvil quedó secuestrado para avanzar con las pericias correspondientes.

El hallazgo se produjo después de más de un día de búsqueda, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la ciudad y otras medidas destinadas a establecer el recorrido del vehículo luego del impacto. La patente no había podido identificarse con claridad en las primeras imágenes.

Mientras avanzaba el procedimiento, el abogado del conductor se comunicó con el fiscal Maximiliano Bazla para informar que su representado se presentará ante la Justicia.

Por el momento, el hombre no se encuentra detenido, por lo que la situación procesal quedará sujeta a las decisiones que adopte la Fiscalía a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en la esquina de Chacabuco y Pueyrredón, cuando el Peugeot 2008 impactó contra la moto en la que circulaba Gil, de 22 años. Una cámara de seguridad registró la secuencia y se convirtió en una de las principales pruebas para reconstruir el hecho.

Tras el impacto, el motociclista quedó tendido en la vía pública y fue trasladado al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde permanecía internado en terapia intensiva. Según los reportes difundidos durante la investigación, sufrió un traumatismo de cráneo, una lesión pulmonar y una fisura de costilla.

Con el vehículo finalmente localizado, la causa entra ahora en una etapa decisiva. La Justicia deberá determinar las circunstancias del choque, establecer la responsabilidad del conductor y definir su situación procesal a partir de las pruebas incorporadas al expediente.