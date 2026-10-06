Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección

Lionel Messi recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un acto realizado pocas horas antes de su partido despedida con la Selección argentina. La distinción reconoce su trayectoria deportiva, su liderazgo como capitán y su representación de la Argentina durante las últimas décadas.

El reconocimiento había sido aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que consideró que la trayectoria del futbolista constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético, además de destacar su compromiso con la representación nacional.

La máxima distinción honorífica de la UBA

El Doctorado Honoris Causa es el máximo título honorífico que otorga la Universidad de Buenos Aires. En el caso de Messi, la resolución destacó especialmente su recorrido al frente de la Selección argentina y los principales logros obtenidos durante su etapa como capitán.

La UBA mencionó entre esos logros la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También incorporó el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026.

El rector de la universidad, Ricardo Gelpi, explicó que la distinción busca reconocer no solamente las estadísticas y los logros deportivos de Messi, sino también su dimensión como referente de la cultura popular y de la identidad argentina.

Un reconocimiento antes de su despedida

La entrega del título se produjo en una jornada particularmente significativa para el futbolista rosarino. Horas después del acto, Messi disputará ante Benín su partido de despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental.

Desde la UBA también remarcaron que el reconocimiento trasciende la carrera futbolística. El vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que Messi logró transmitir los valores asociados a la camiseta argentina y representar al país con respeto y compromiso.

La universidad enmarcó además la decisión en la tradición de instituciones académicas que otorgan títulos honoríficos a personalidades cuya trayectoria alcanza una especial trascendencia e influencia dentro y fuera de su ámbito de actividad.

Messi agradeció la distinción

Tras recibir el reconocimiento, Messi expresó su satisfacción por el homenaje y destacó especialmente el significado de convertirse en Doctor Honoris Causa de la UBA.

De esta manera, el capitán argentino sumó una distinción académica inédita a una jornada que quedará marcada además por su último partido con la Selección, en una despedida que tendrá como escenario al estadio Monumental.