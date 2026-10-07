Messi, a corazón abierto en su despedida: “Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”

Lionel Messi cerró su historia con la Selección argentina hablando desde un lugar mucho más íntimo que el que ocupó durante más de dos décadas dentro de una cancha. Después del triunfo 3-0 ante Benín, el capitán tomó el micrófono en el Monumental y le habló al pueblo que lo idolatra una última vez como jugador de la Albiceleste.

“Lo primero que pienso es en mi viejo”, fue una de las primeras frases de Messi. El recuerdo de Jorge, fallecido recientemente, atravesó un discurso en el que el futbolista repasó lo que significó para él representar a la Argentina durante más de 20 años.

Messi reconoció que le resultaba difícil hablar por la cantidad de emociones que tenía encima. Aseguró que fue un orgullo enorme defender la camiseta argentina durante todo ese tiempo y admitió que no volver a ponerse la camiseta en el país será un golpe difícil de asimilar.

“Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, expresó ante un Monumental que lo escuchaba en absoluto silencio e irrumía en ovaciones ante cada pausa. La frase resumió buena parte de una relación que tuvo momentos de dolor, críticas y frustraciones, pero que terminó con la conquista de los títulos que durante tantos años le fueron esquivos.

“Me gustaría venir toda la vida”

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Messi reconoció que le gustaría seguir vinculado a la Selección para siempre. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, sostuvo, dejando en claro cuánto significa para él regresar a la Argentina y ponerse la camiseta celeste y blanca.

El capitán también habló de los años más difíciles y de la ilusión que mantuvo hasta el final. Recordó especialmente la final del Mundial frente a España y descartó que hubiera ocurrido algo extraño en aquel partido. También destacó el enorme desgaste que significó la semifinal ante Inglaterra y reivindicó el esfuerzo realizado por todo el plantel.

“Dejamos todo, siempre”, afirmó al recordar aquella campaña. Para Messi, más allá del resultado de esa final, el recorrido y la entrega del grupo fueron parte de una historia que quiso reivindicar en su última noche.

Después llegaron los agradecimientos. Messi destacó especialmente a sus compañeros, a quienes definió como “guerreros”, y aseguró que gracias a ellos pudo convertirse en campeón de todo con la Selección.

El recuerdo de una noche que nunca olvidará

Entre los recuerdos que eligió rescatar apareció una noche especial en el mismo estadio que lo despidió. Messi recordó el festejo posterior a la consagración mundialista, cuando volvió al país después de Qatar 2022 y compartió con los hinchas una celebración multitudinaria.

Ese recuerdo adquirió un significado todavía mayor durante su despedida. Aquel equipo que había conseguido cumplir el gran sueño del fútbol argentino ahora comenzaba a quedar definitivamente atrás.

Antes de terminar, Messi volvió a agradecer al público. Durante años había sido él quien cargaba con la expectativa de millones de argentinos. Esta vez, en cambio, fue el Monumental el que se encargó de devolverle todo ese cariño. "Estoy hablando más que nunca porque no me quiero ir", reconoció.

El último mensaje dejó una certeza y también una puerta abierta al futuro. Messi se despidió de la Selección como jugador, pero pidió que el equipo siga unido y protegido de todo aquello que pueda dañarlo. Su historia con la camiseta terminó en una noche de lágrimas, un gol de penal y un discurso que, más que una despedida, pareció un último abrazo con el país.