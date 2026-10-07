Un custodio se desmayó detrás de Soledad durante el homenaje a Messi y el video se hizo viral

En medio de la emoción por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, una escena inesperada ocurrida detrás de Soledad Pastorutti terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la noche.

Mientras la cantante interpretaba “Brindis” sobre el campo de juego del estadio Monumental, un integrante del operativo de seguridad se desvaneció a pocos metros del lugar donde se desarrollaba el homenaje.

La secuencia quedó registrada por las cámaras y, aunque pasó prácticamente inadvertida durante la transmisión, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir el fragmento pocas horas después.

En las imágenes se observa al trabajador caer mientras Soledad continúa con la presentación. Inmediatamente, otras personas que formaban parte del operativo se acercan para asistirlo.

El episodio ocurrió en la zona cercana a los bancos de suplentes y al escenario montado para el cierre de la jornada. Distintos medios identificaron al hombre como integrante del personal de seguridad privada presente en el estadio.

Qué se sabe sobre el custodio

Hasta la mañana de este miércoles no se había difundido un parte médico oficial ni información de la empresa de seguridad que permitiera determinar qué provocó la descompensación.

En las redes circularon versiones que vincularon el episodio con el cansancio, las largas horas de servicio o las exigencias del operativo, pero ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente.

Tampoco se conocieron públicamente precisiones sobre si el hombre debió ser trasladado a un centro asistencial después de ser atendido en el estadio.

El homenaje de Soledad a Messi

La actuación de Soledad Pastorutti formó parte de la ceremonia organizada después del triunfo de Argentina por 3 a 0 frente a Benín, en el último partido de Messi con la camiseta de la Selección.

La cantante santafesina eligió “Brindis”, una de sus canciones más reconocidas y el mismo tema que años atrás le había dedicado a Diego Maradona. Al terminar la interpretación, se acercó al capitán y ambos se fundieron en un abrazo.

Messi tomó posteriormente el micrófono para dirigirse a las más de 85 mil personas que llenaron el Monumental, en una noche atravesada por homenajes, imágenes de su carrera, un espectáculo de drones y momentos de fuerte emoción.

Entre esas imágenes quedó también la inesperada caída del custodio. La escena se viralizó rápidamente, aunque por ahora lo único comprobado es que sufrió una descompensación y recibió asistencia inmediata; las causas siguen sin información oficial.