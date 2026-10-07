General Villegas: una nena de 8 años murió tras caerle un arco de fútbol en la cabeza

Una nena de 8 años murió este martes en General Villegas, provincia de Buenos Aires, después de que un arco de fútbol cayera sobre ella mientras practicaba patín en el gimnasio del Club Eclipse Villegas.

Según las primeras informaciones, la menor habría quedado enganchada con la red del arco durante la práctica. La estructura se desplomó y la golpeó en la cabeza, provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras el accidente, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de General Villegas. Los médicos intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarle la vida.

La muerte generó una profunda conmoción en la institución y en toda la comunidad de General Villegas. El Club Eclipse confirmó el fallecimiento de la menor y decretó duelo institucional, además de suspender todas las actividades deportivas, sociales y administrativas hasta nuevo aviso.

Desde el club expresaron sus condolencias a la familia, amigos y profesores de la niña y aseguraron que la institución quedó a disposición de las autoridades para colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido.

También otras instituciones de la localidad manifestaron su pesar por la tragedia y acompañaron a la familia en las horas posteriores al hecho.

El caso quedó bajo investigación penal para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y determinar si existieron responsabilidades vinculadas con las condiciones de seguridad de la estructura.