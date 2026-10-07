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VISITA PAPAL

Más de cinco millones de argentinos dicen que irían a ver al papa León XIV

Una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los adultos tiene intención de asistir a alguna actividad durante la visita del Pontífice. Otro 34% todavía no definió si concurrirá.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Nacional

A poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los adultos argentinos tiene intención de ir a verlo, un porcentaje que representa a más de cinco millones de personas.

El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), realizada entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre sobre 2.414 casos observados y 2.092 ponderados, con cobertura en las 24 jurisdicciones del país.

El 34% todavía no sabe si irá

El relevamiento muestra que la expectativa en torno a la visita todavía podría ampliarse. Mientras el 16,5% aseguró que tiene intención de asistir, otro 34% aún no sabe si concurrirá y el 49,5% respondió que no tiene previsto hacerlo.

Entre quienes expresaron su intención de participar, el 77% son católicos, mientras que cerca del 11% se identifica con iglesias evangélicas. También aparece un 8,5% de personas sin filiación religiosa, según los datos difundidos sobre el estudio.

La predisposición a asistir es ligeramente mayor entre los sectores socioeconómicos bajos, donde alcanza el 18,4%, de acuerdo con la encuesta.

La encuesta también midió las prácticas religiosas

El estudio no se limitó a consultar sobre la visita papal. También relevó las prácticas religiosas y espirituales de la población argentina.

El 95,2% de los encuestados afirmó haber realizado al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año. Rezar u orar aparece como la más extendida, mencionada por el 76% de los participantes. Además, el 60,3% señaló que reza al menos una vez por semana o todos los días.

El relevamiento también mostró una modificación en la identificación religiosa de los argentinos. El 78% dijo haber sido criado como católico, pero actualmente el porcentaje de quienes se identifican con esa religión se ubica en el 60,2%. En sentido contrario, las personas sin filiación religiosa pasaron del 5,8% en la religión de crianza al 19,3% en la actualidad.

Qué opinan los argentinos sobre dos temas que plantea León XIV

La ENReVi 2026 también consultó la opinión de los argentinos sobre dos planteos atribuidos al Papa.

El 75,2% estuvo de acuerdo con la necesidad de establecer controles públicos sobre la inteligencia artificial para evitar fenómenos como la desinformación y la vigilancia masiva.

A su vez, el 77,4% coincidió con la afirmación de que el agua, los alimentos y los servicios de salud no deberían quedar sujetos a la especulación financiera. Según el relevamiento, el respaldo a ambas posiciones supera el 60% incluso entre los simpatizantes de La Libertad Avanza.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

La visita del Papa está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La Conferencia Episcopal Argentina ya presentó el sitio oficial del viaje, que concentrará la información sobre la agenda, las celebraciones y las modalidades de participación.

La visita incluirá actividades en distintos puntos del país y tendrá como uno de sus momentos centrales una celebración multitudinaria en Luján. El Gobierno nacional y representantes de la Iglesia vienen trabajando en la organización logística y de seguridad del viaje.

Con más de cinco millones de argentinos que ya manifiestan su intención de asistir y otro tercio que todavía no tomó una decisión, la encuesta ofrece una primera dimensión del impacto que genera la llegada de León XIV al país.

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