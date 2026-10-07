Messi se despidió de la Selección y dejó una frase que resume su adiós

Lionel Messi cerró este martes una etapa histórica con la Selección Argentina. Después de más de 20 años defendiendo la camiseta celeste y blanca, el capitán disputó su último partido ante Benín en un Monumental colmado, donde Argentina ganó 3-0 y le brindó un homenaje a la altura de su trayectoria.

La noche estuvo marcada por la emoción desde antes del comienzo del encuentro. Messi ingresó al campo de juego acompañado por su familia y, durante el himno, no pudo contener las lágrimas. En las tribunas, más de 85.000 personas acompañaron una despedida que puso punto final a una historia iniciada en 2005.

“Jugar en la Selección es lo más lindo”

Después del triunfo, Messi tomó el micrófono en el centro del campo y habló frente a los hinchas. Conmovido, recordó los años compartidos con la camiseta argentina y reconoció que dejar de vestirla será difícil.

El capitán expresó su orgullo por haber representado al país durante más de dos décadas y aseguró que le hubiera gustado continuar jugando para la Selección durante toda su vida. También agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares y a los hinchas que lo acompañaron durante su recorrido.

“Ya extraño vestir la celeste y blanca” sintetizó el sentimiento del futbolista después de su último partido. La frase reflejó la dimensión personal de una decisión que Messi había comunicado oficialmente en agosto, cuando explicó que había llegado el momento de cerrar su ciclo con el equipo nacional.

Un último partido a la altura de su historia

Dentro de la cancha, Messi volvió a ser protagonista. Argentina se impuso 3-0 ante Benín: Nicolás Otamendi abrió el marcador, Nicolás Paz amplió la diferencia y el propio Messi convirtió el tercer tanto.

El encuentro significó además el cierre de una trayectoria que dejó títulos, récords y momentos que marcaron al fútbol argentino. Messi conquistó con la Selección Mayor la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. También había ganado el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El final de una era

Messi se despidió de la Selección después de seis Mundiales y más de dos décadas de competencia internacional. Su último partido en el Monumental cerró una etapa que comenzó en Budapest, en agosto de 2005, y terminó frente al público argentino en una noche cargada de homenajes.

El capitán deja la camiseta albiceleste después de haber alcanzado la cima con el título mundial de Qatar y de haber atravesado también los momentos más difíciles de su relación con la Selección.

Ahora comenzará otra etapa: Messi continuará su carrera a nivel de clubes, pero ya no volverá a vestir oficialmente la camiseta de la Argentina. Su despedida dejó una imagen definitiva: el número 10 sobre el campo del Monumental, una multitud de pie y un jugador emocionado agradeciendo por haber cumplido el sueño de representar a su país.