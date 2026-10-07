Murió Piero a los 81 años, el cantante que marcó generaciones con “Mi viejo”

Piero, uno de los grandes referentes de la canción popular argentina, murió este miércoles a los 81 años. El cantautor, cuyo nombre completo era Piero Antonio Franco De Benedictis, se encontraba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano de Buenos Aires y su fallecimiento se produjo durante la mañana, según informaron fuentes citadas por medios nacionales.

Nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, en la región italiana de Apulia, Piero llegó a la Argentina siendo muy pequeño y desarrolló aquí una extensa carrera artística que lo convirtió en una figura reconocida en toda Latinoamérica.

Su nombre quedó asociado para siempre a “Mi viejo”, una de las canciones más populares de su repertorio y una obra que trascendió generaciones. También fue autor e intérprete de “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “Juan Boliche” y “Yo vengo”, entre otros clásicos.

Una carrera atravesada por la canción social

Piero comenzó su trayectoria musical durante la década de 1960 y con el paso de los años construyó un repertorio caracterizado por la combinación de canciones románticas, obras testimoniales y composiciones vinculadas con las problemáticas sociales de su tiempo.

“Para el pueblo lo que es del pueblo” se convirtió en una de sus canciones más identificadas con la canción de protesta y con el clima político y social de una época. Su obra también estuvo marcada por el exilio y por períodos de permanencia fuera del país.

Su vínculo con la música popular argentina incluyó además colaboraciones y encuentros con artistas de distintas generaciones. A lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con figuras como Mercedes Sosa y León Gieco, entre otros referentes de la música nacional.

“Mi viejo”, la canción que atravesó generaciones

Aunque su repertorio fue mucho más amplio, “Mi viejo” quedó como una de las composiciones más emblemáticas de su carrera. La canción, dedicada a la figura paterna, trascendió el ámbito de la música popular y se convirtió en un clásico escuchado y reinterpretado durante décadas.

Piero logró así construir una relación particular con el público: sus canciones podían pasar de la protesta social a la intimidad familiar sin perder una identidad marcada por la sensibilidad y la cercanía.

En los últimos años continuó vinculado con distintos proyectos musicales. En abril de 2026 había realizado conciertos en Bogotá relacionados con “La sinfonía inconclusa del mar”, una obra destinada al público infantil.

Su última aparición pública vinculada a la música también tuvo una particularidad: días antes de su muerte había agradecido en redes sociales a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por utilizar su voz en la apertura del desfile de la colección de verano 2027 en París.

Con su muerte desaparece una de las voces que durante más de seis décadas formó parte de la banda sonora de varias generaciones de argentinos. Piero dejó canciones que excedieron su época y que permanecen asociadas tanto a la memoria familiar como a la historia de la canción popular del país.