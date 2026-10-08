Capturaron en Buenos Aires a El Porteño Gómez, prófugo desde agosto y acusado de cinco intentos de homicidio

Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez, quien permanecía prófugo de la Justicia de San Luis desde agosto, fue capturado durante la madrugada de este jueves en la localidad bonaerense de Moreno. El hombre está acusado en distintas causas vinculadas con hechos cometidos con armas de fuego y tiene pendiente un juicio por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la información difundida, Gómez fue detenido inicialmente por un hecho de violencia de género. Durante el procedimiento, las autoridades constataron que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de San Luis.

Tras su localización, comenzaron las gestiones judiciales para concretar su traslado a la provincia, donde deberá responder por las causas que permanecen abiertas.

La fuga de la prisión domiciliaria

Gómez permanecía prófugo desde el 12 de agosto, cuando escapó de la vivienda en la que cumplía prisión domiciliaria. La medida había sido otorgada apenas cuatro días antes por la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper.

La prisión preventiva había sido dictada en una causa relacionada con un episodio ocurrido en febrero, en el que está acusado de haber efectuado disparos contra un menor de edad y una persona con discapacidad.

La Fiscalía había solicitado que continuara detenido, pero la Justicia dispuso el cumplimiento de la medida bajo modalidad domiciliaria. Luego de su fuga, fue declarado rebelde y se ordenó nuevamente su detención.

Un juicio por cinco intentos de homicidio

Además de las causas por las que ya estaba detenido, Gómez tiene pendiente un juicio por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa. En ese expediente, la Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión.

El debate estaba previsto para comenzar en agosto, pero fue suspendido luego de que los abogados defensores renunciaran un día antes del inicio.

La denuncia que involucró a la fiscal Virginia Palacios

La captura se produce además en medio de una investigación que involucró a la fiscal de Juicio Virginia Palacios.

Palacios fue suspendida preventivamente durante 60 días el pasado 30 de septiembre por decisión del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi. La medida estuvo vinculada con el vínculo que la propia funcionaria reconoció haber mantenido con Gómez.

La fiscal había presentado una denuncia por amenazas en el marco de un conflicto entre los hermanos Jorge “Neneto” Novillo y Ernesto “El Tomero” Novillo, relacionado con un millonario robo de dinero.

En esa presentación, Palacios sostuvo que había tomado conocimiento de una versión según la cual Ernesto Novillo habría contratado a Gómez para asesinarla a ella y a Jorge Novillo. La funcionaria también reconoció que conocía personalmente al ahora detenido y que había concurrido en algunas oportunidades a su domicilio para realizar trabajos de mantenimiento.

La captura de Gómez permitirá ahora avanzar con las actuaciones judiciales pendientes y definir su situación procesal en las distintas causas que tramitan en San Luis.