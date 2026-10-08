El consumo masivo cayó en todo el país y ninguna provincia recuperó los niveles de 2023

El consumo masivo sigue sin recuperar los niveles previos y el retroceso ya alcanza a todo el país. Un informe de la Fundación Encuentro reveló que ninguna de las 24 provincias logró volver a los niveles de consumo registrados en 2023, mientras que las regiones del NEA y el NOA presentan las mayores dificultades.

El estudio señaló que las ventas en supermercados, medidas a precios constantes, cayeron 15,8% entre enero y julio de 2026 respecto del mismo período de 2023. En la comparación interanual, el retroceso fue del 7%.

El diagnóstico plantea que la evolución de los salarios, por sí sola, no alcanza para explicar la contracción. Según el informe, el aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y el crecimiento de la informalidad también modificaron las posibilidades de consumo de los hogares.

El impacto es mayor en el NEA y el NOA

El trabajo de la Fundación Encuentro identifica a las regiones del Noreste y Noroeste argentino como las más afectadas por la caída.

El informe advierte que los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a gastos que no pueden postergar, como tarifas, combustibles, transporte, salud y educación. De esta manera, el ajuste termina recayendo sobre aquellos consumos que pueden reducirse o directamente suspenderse.

La situación se refleja especialmente en algunos productos de uso cotidiano.

La garrafa, un ejemplo del deterioro del poder de compra

Uno de los casos utilizados por el informe es el precio de la garrafa de 10 kilos en el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no cuenta con conexión a la red de gas.

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el precio de la garrafa aumentó 412,5%, mientras que el IPC regional acumuló una suba del 276%.

El resultado fue una pérdida concreta del poder adquisitivo: un salario privado registrado promedio de la región pasó de permitir la compra de 91 garrafas a alcanzar para 69.

El empleo formal también retrocedió

El deterioro del consumo se da además en un contexto de reducción del empleo asalariado privado registrado.

De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el empleo privado formal cayó en 22 de las 24 jurisdicciones.

Las mayores bajas porcentuales se registraron en Santa Cruz, con 16,4%; Tierra del Fuego, con 15,6%; y Catamarca, con 12,3%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con unos 79.000 puestos de trabajo menos. Las únicas provincias que mostraron crecimiento fueron Neuquén, con 7,1%, y Río Negro, con 2,8%, vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Menos compras y canastas más chicas

El fenómeno también había sido detectado por otros relevamientos privados durante 2026. Según Worldpanel by Numerator, el consumo masivo cayó 3,7% interanual durante el segundo trimestre, mientras que el primer semestre acumuló una baja del 2,5%.

El dato muestra un cambio en el comportamiento de los consumidores: la frecuencia de las visitas a los comercios aumentó 1,1%, pero las compras realizadas en cada visita fueron más pequeñas.

El escenario configura un consumo más selectivo, en el que los hogares mantienen determinadas compras, reducen cantidades y postergan productos considerados menos necesarios.

Con el retroceso extendido a las 24 provincias, el consumo masivo continúa siendo uno de los indicadores que refleja con mayor claridad el impacto que tienen sobre los hogares la evolución de los ingresos, los gastos fijos y el mercado laboral.