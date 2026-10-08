El frío y la lluvia volvieron a San Luis y así seguirá el tiempo durante los próximos días

El tiempo cambió de manera marcada en San Luis y este jueves presenta un escenario típicamente invernal para la época: cielo cubierto, bajas temperaturas, lluvias y lloviznas, además de viento del sector sur. La jornada tendrá una máxima provincial cercana a los 17°C y las condiciones comenzarán a mejorar recién hacia la noche.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó que las precipitaciones débiles, lloviznas y chaparrones aislados podrían mantenerse durante buena parte del día. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, principalmente en el norte y las zonas serranas.

El descenso térmico se hizo sentir desde las primeras horas. En distintos puntos de la provincia las mínimas estuvieron por debajo de los 10°C y el Valle de Pancanta registró apenas 3,4°C.

Viernes con más lluvia y temperaturas bajas

El mal tiempo no terminará con la jornada del jueves. Para este viernes 9 de octubre, la REM prevé otra jornada inestable y algo ventosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidad de lluvias y tormentas en buena parte de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima promedio de 8°C y una máxima de entre 15 y 16°C, según el sector de la provincia. El viento rotará al cuadrante este y podría presentar algunas ráfagas.

El sábado aparece una pequeña mejora

El panorama comenzará a cambiar el sábado 10. El pronóstico anticipa un leve ascenso de las temperaturas máximas, con registros que rondarán los 18°C y 19°C.

El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, aunque todavía podrían registrarse algunas lluvias o lloviznas aisladas. El viento soplará desde el sudeste.

El domingo vuelve la inestabilidad

La mejora del sábado sería transitoria. Para el domingo 11 de octubre, la REM pronostica nuevamente una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Las temperaturas se mantendrían moderadas, con una mínima cercana a los 9°C y una máxima de alrededor de 18°C, mientras que el viento soplará desde el sector este.

Un fin de semana con paraguas y abrigo

De esta manera, San Luis tendrá por delante varios días con temperaturas por debajo de los registros primaverales habituales y una marcada presencia de nubosidad.

El escenario será cambiante: lluvias y frío este jueves y viernes, una pausa relativa el sábado y nuevas probabilidades de precipitaciones el domingo. La REM también había advertido que el período de inestabilidad podía extenderse más allá del jueves, por lo que las condiciones deberán seguirse durante las próximas actualizaciones meteorológicas.