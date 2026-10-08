¿Cuáles son las enfermedades que más muertes provocan en Argentina y San Luis?

Las enfermedades no transmisibles se mantienen como la principal causa de muerte en Argentina y explicaron casi siete de cada diez fallecimientos registrados durante 2024. Así lo determinó el último Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que analizó 376.405 defunciones notificadas durante ese año.

El informe señala que el 69,1% de las muertes tuvo como causa una enfermedad no transmisible. Dentro de este grupo aparecen las patologías cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades renales, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas.

El dato adquiere particular relevancia para San Luis: la provincia registró una Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad de 475,1 muertes cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 418,2. El registro puntano quedó entre los más elevados del país. Vale destacar que es esta provincia la que más cumple con los reportes oficiales a diferencias de otras.

Las enfermedades cardiovasculares están al frente

Dentro de las enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares ocuparon el primer lugar y representaron el 40,4% de las muertes provocadas por este grupo de patologías.

En segundo lugar apareció el cáncer, responsable del 23% de los fallecimientos por ENT. Más atrás quedaron la enfermedad renal, con 3,7%; la diabetes, con 3,4%; y las enfermedades respiratorias crónicas, con 2,4%.

El informe también muestra diferencias dentro de las enfermedades cardiovasculares. Del total de las muertes por estas patologías, el 25,1% correspondió a insuficiencia cardíaca, el 21,7% a enfermedades isquémicas, el 16,9% a enfermedades cerebrovasculares y el 7% a enfermedades hipertensivas.

Qué ocurre entre hombres y mujeres

El comportamiento de las causas cardiovasculares presenta algunas diferencias según el sexo.

Entre los varones, las enfermedades isquémicas representaron el 25,2% de las muertes cardiovasculares, seguidas por la insuficiencia cardíaca, con 22,8%.

Entre las mujeres, en cambio, la insuficiencia cardíaca ocupó el primer lugar, con el 27,5%, mientras que las enfermedades isquémicas representaron el 18,3%.

Las enfermedades cerebrovasculares tuvieron una incidencia similar en ambos grupos: 17,3% entre los varones y 16,5% entre las mujeres.

San Luis, entre las provincias con mayor tasa

El informe muestra importantes diferencias entre las distintas jurisdicciones.

Misiones registró la tasa de mortalidad ajustada por edad más elevada, con 603,2 cada 100.000 habitantes. En el otro extremo se ubicó Jujuy, con 305,5.

San Luis quedó en una posición elevada, con 475,1, detrás de Misiones, Chaco, que registró 489,2, y por delante de Formosa, con 465,7. También presentaron tasas relativamente bajas CABA, con 315,7, y Chubut, con 348.

La Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad permite comparar jurisdicciones teniendo en cuenta las diferencias en la estructura etaria de sus poblaciones.

Las enfermedades no transmisibles también generan muertes prematuras

El impacto de estas enfermedades no se limita a las personas de mayor edad. Según el boletín, las ENT explicaron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos antes de los 75 años.

Además, las tasas de mortalidad fueron superiores en los varones en todos los grupos etarios analizados.

El informe observa que la mortalidad por estas enfermedades aumenta a medida que avanza la edad y alcanza su mayor nivel entre las personas de 75 años y más.

Una tendencia que lleva casi tres décadas

El Ministerio de Salud realiza este seguimiento desde 1997, cuando Argentina comenzó a utilizar la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Desde entonces, las enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de muerte en el país, con la excepción de los años de la pandemia de COVID-19, cuando el peso relativo de estas patologías disminuyó frente a los fallecimientos provocados por el SARS-CoV-2.

A pesar de su predominio, la serie histórica muestra una tendencia descendente: la tasa de mortalidad ajustada por edad por ENT disminuyó, en promedio, un 1,2% anual en la población general. La reducción fue de 1,4% anual entre los varones y de 1% entre las mujeres.

Prevención y diagnóstico temprano

El Ministerio de Salud plantea que sostener esa tendencia requiere combinar prevención, controles, diagnóstico oportuno y tratamiento de los principales factores de riesgo.

Entre ellos aparecen especialmente la hipertensión arterial y otros factores metabólicos y vasculares asociados a las enfermedades cardiovasculares.

El informe también destaca estrategias específicas para mejorar la atención de patologías como el accidente cerebrovascular y la enfermedad renal crónica, con el objetivo de reducir la mortalidad prematura y mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento.

Los datos corresponden a 2024, último año disponible con estadísticas vitales consolidadas, y permiten observar tanto el peso de las enfermedades crónicas en la mortalidad argentina como las diferencias existentes entre las distintas provincias.