Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene line up con Travis Scott, TINI, Charli XCX y The Killers

La espera terminó. Lollapalooza Argentina 2027 confirmó este jueves el line up completo de su duodécima edición, que tendrá como grandes protagonistas a Travis Scott, Charli XCX, TINI, The Killers y David Guetta.

El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, con una propuesta que volverá a combinar pop, rock, hip hop, música electrónica y artistas de la escena argentina e internacional.

Una grilla con figuras internacionales

Travis Scott será uno de los grandes atractivos de la edición. El rapero estadounidense regresará a la Argentina por tercera vez, después de sus presentaciones de 2022 y 2024.

También se destaca la presencia de Charli XCX, una de las principales figuras del pop contemporáneo, mientras que The Killers volverán al país con sus clásicos del rock de las últimas décadas.

David Guetta será otro de los nombres centrales de la propuesta electrónica.

La primera línea del cartel se completa con Queens of the Stone Age, que regresará a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr, quien visitará el país por primera vez.

TINI hará su debut en Lollapalooza

Una de las principales novedades será la participación de TINI, quien tendrá su debut en Lollapalooza Argentina.

La cantante llegará al festival luego de la expansión internacional de FUTTTURA, el proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera y realizó presentaciones dentro y fuera del país.

La escena argentina también tendrá una presencia importante con artistas como Dillom, Usted Señálemelo, K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas y Daniela Spalla, entre otros.

Más de 100 artistas y cinco escenarios

La edición 2027 tendrá más de 100 bandas y artistas distribuidos en cinco escenarios, con una programación que buscará reunir distintas generaciones y géneros musicales durante tres jornadas.

Entre los nombres confirmados también aparecen The Prodigy, Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Leon Bridges, The Avalanches, Four Tet, Boys Noize, Carlita y Sammy Virji.

Los tickets se comercializan a través de All Access y el festival volverá a tener como escenario central al Hipódromo de San Isidro.