Condenaron a perpetua a la madre de Aralí Vivas, su ex pareja y un tercer acusado

La Justicia de Córdoba condenó este jueves a prisión perpetua a la madre de Aralí Vivas, a su ex pareja y a un tercer acusado por el abuso sexual y asesinato de la niña de ocho años ocurrido en la localidad de Brinkmann.

El fallo fue dictado por un tribunal de la ciudad de San Francisco y alcanzó a Rocío Rauch, madre de la víctima; Ezequiel Simeone, su ex pareja; y Cristian Varela, amigo del hombre.

Los tres fueron declarados responsables por delitos vinculados con el abuso sexual agravado y el homicidio triplemente calificado de la menor.

La responsabilidad de cada condenado

Rauch fue condenada por mayoría como partícipe necesaria del abuso sexual triplemente agravado y del homicidio triplemente calificado.

Simeone, en tanto, recibió la pena de prisión perpetua por unanimidad como coautor del abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y del homicidio triplemente calificado.

El tribunal también lo consideró responsable del incendio de la vivienda donde ocurrió el crimen.

A esa condena se le unificó una sentencia anterior de dos años y tres meses de ejecución condicional, dictada el 7 de septiembre de 2023 en San Francisco.

Por su parte, Varela fue condenado por unanimidad como coautor del abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y del homicidio triplemente calificado.

La reacción de la madre tras el fallo

Una vez conocida la sentencia, Rauch sufrió una crisis de nervios dentro de la sala y dirigió fuertes insultos contra su ex pareja.

“Te odio, todo esto es culpa tuya”, gritó la mujer mientras responsabilizaba a Simeone por lo ocurrido.

El tribunal dio así por acreditada la responsabilidad penal de los tres acusados en uno de los casos criminales que mayor conmoción generó en Córdoba durante los últimos años.

La sentencia cierra la instancia del juicio oral, aunque las defensas todavía podrán recurrir el fallo ante tribunales superiores.