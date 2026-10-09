El dólar blue cotiza a $1.540 y el CCL supera los $1.614 este viernes

El mercado cambiario comienza este viernes con movimientos moderados en las principales cotizaciones del dólar en Argentina. El blue se ubica en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una variación positiva del 0,65% durante las últimas 24 horas.

El dólar paralelo queda así prácticamente alineado con la cotización minorista del Banco Nación, que se mantiene en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

La atención también está puesta en los dólares financieros. El MEP cotiza a $1.540,33 para la compra y $1.541,33 para la venta, luego de registrar una variación del 0,09%.

El contado con liquidación supera los $1.614

La mayor diferencia aparece en el contado con liquidación (CCL), utilizado principalmente para operaciones financieras que permiten dolarizar fondos y disponer de divisas fuera del país.

El CCL alcanza los $1.611,88 para la compra y $1.614,37 para la venta, con un incremento del 0,19%.

De esta manera, se mantiene como una de las referencias más altas del mercado cambiario y se distancia del dólar oficial, el blue y el MEP.

A cuánto cotizan el dólar tarjeta y el turista

El dólar tarjeta se mantiene en $1.937 para la compra y $2.002 para la venta.

Los mismos valores corresponden al denominado dólar turista o solidario, utilizado como referencia para determinados consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas vigentes.

En ambos casos, las cotizaciones permanecen sin modificaciones respecto de la jornada anterior.

Las cotizaciones del dólar de este viernes

Dólar blue

Compra: $1.520

Venta: $1.540

Variación: +0,65%

Dólar MEP

Compra: $1.540,33

Venta: $1.541,33

Variación: +0,09%

Contado con liquidación

Compra: $1.611,88

Venta: $1.614,37

Variación: +0,19%

Dólar Banco Nación

Compra: $1.490

Venta: $1.540

Variación: 0%

Dólar tarjeta

Compra: $1.937

Venta: $2.002

Variación: 0%

Dólar turista

Compra: $1.937

Venta: $2.002

Variación: 0%

Por su parte, el tipo de cambio de referencia A3500 se ubica en $1.518,44, con una variación positiva del 0,31%.

La jornada comienza así con una brecha reducida entre el blue, el dólar oficial y el MEP, mientras el contado con liquidación continúa despegándose del resto. Las cotizaciones podrán modificarse durante la rueda a medida que avance la actividad en los mercados financieros.