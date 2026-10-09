Jubilados y personas con discapacidad tienen hasta el 20 de diciembre para pedir beneficios impositivos

Los contribuyentes alcanzados por los regímenes especiales de San Luis tendrán tiempo hasta el 20 de diciembre de 2026 para solicitar los beneficios impositivos correspondientes al próximo año.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) estableció el período mediante la Resolución General N°019-DPIP-2026. El trámite comenzó el 1° de octubre y permitirá gestionar descuentos y beneficios para el ejercicio fiscal 2027.

La convocatoria comprende los impuestos Inmobiliario y Automotor, Acoplados y Motocicletas y está destinada, entre otros grupos, a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y héroes de Malvinas.

Los beneficios están contemplados por las leyes provinciales N° I-0019-2004, I-0011-2004 e I-0859-2013.

Cómo realizar el trámite

La solicitud puede completarse de manera online a través del sitio oficial de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, donde también están disponibles los requisitos correspondientes a cada régimen.

Quienes prefieran realizar la gestión presencial podrán acercarse a las oficinas de Rentas ubicadas en distintos puntos de la provincia.

Desde el organismo explicaron que la convocatoria se realiza con anticipación para completar el análisis de las solicitudes antes de que se efectúe la liquidación de los impuestos correspondientes a 2027.

El objetivo es agilizar los procedimientos administrativos y permitir que los contribuyentes puedan presentar la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos.

El beneficio debe solicitarse todos los años

La DPIP recordó además un punto importante para quienes ya accedieron anteriormente a alguno de estos regímenes.

Debido a que la Ley Impositiva tiene vigencia anual, los beneficios y descuentos deben solicitarse nuevamente cada año. Haber obtenido una bonificación durante 2026 no implica su renovación automática para el próximo ejercicio fiscal.

La resolución también incluye los beneficios contemplados en la Ley N° IV-0101-2004, correspondiente al Régimen de Protección de la Vivienda, en el marco del artículo 244 y siguientes de la Ley Nacional N°26.994.

Ese régimen contempla una bonificación sobre el Impuesto Inmobiliario para quienes reúnan las condiciones previstas por la normativa.

Para consultas específicas sobre el Impuesto Inmobiliario, la DPIP dispone del correo [email protected] y el interno 153. Para trámites relacionados con el Impuesto Automotor, está disponible [email protected] y el interno 133.

Con el vencimiento fijado para el 20 de diciembre, el organismo recomendó iniciar la gestión con anticipación para contar con tiempo suficiente ante la necesidad de presentar documentación adicional y asegurar que el beneficio pueda ser aplicado durante el ejercicio fiscal 2027.