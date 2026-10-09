Facundo Moyano y Candela Arizaga se mostraron juntos en Madrid pese a la restricción vigente

Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a mostrarse juntos y confirmaron su reconciliación desde Madrid, donde compartieron imágenes y mensajes románticos en sus redes sociales.

La pareja permanece en España mientras en Argentina continúa vigente una medida judicial que les impide mantener contacto. La restricción fue dictada en el marco de una causa que involucra al ex diputado y dirigente sindical.

Las publicaciones terminaron con las especulaciones sobre el vínculo entre ambos. Moyano y Arizaga difundieron fotografías juntos y dejaron en claro que retomaron la relación.

“Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, escribió Moyano junto a una de las imágenes.

Arizaga respondió con una dedicatoria afectuosa y también publicó un video con distintos momentos compartidos durante los últimos meses.

El descargo de Candela Arizaga

La influencer aprovechó su estadía en España para volver a cuestionar públicamente la medida que les impide verse en Argentina.

“Hace dos meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, expresó.

Arizaga también aseguró que nunca realizó una denuncia formal contra Moyano y puso en duda algunas de las versiones que circularon alrededor del expediente.

“Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, sostuvo.

Luego pidió que quienes opinen sobre el caso conozcan previamente los detalles de la situación judicial.

Un regalo y nuevas imágenes juntos

Entre las publicaciones difundidas desde Madrid también apareció un regalo de Moyano para Arizaga.

La influencer mostró una pieza de joyería entregada en una caja de terciopelo y volvió a compartir distintas imágenes junto al dirigente sindical.

La exposición pública marca un nuevo capítulo en una relación que durante las últimas semanas estuvo atravesada por acusaciones cruzadas, mensajes en redes sociales y una intervención de la Justicia.

La causa que continúa en Argentina

Mientras ambos permanecen en Europa, en Argentina Moyano continúa involucrado en una investigación originada tras un episodio ocurrido frente a su departamento del barrio porteño de Belgrano.

En ese expediente se investigan presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, acusaciones sobre las que todavía no existe una sentencia.

La existencia de la medida de restricción agregó un componente particular al reencuentro, ya que ambos habían solicitado que fuera levantada, aunque hasta ahora continuaría vigente en territorio argentino.

Así, mientras la pareja eligió mostrar públicamente su reconciliación desde Madrid, la situación judicial sigue abierta y será la Justicia la que deberá determinar cómo continúa la medida y el expediente que dio origen al conflicto.