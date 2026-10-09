Los bancos que pagan hasta 23,5% por un plazo fijo a 30 días en octubre

Los ahorristas que buscan colocar pesos en un plazo fijo a 30 días encuentran durante octubre una amplia diferencia entre las tasas ofrecidas por los bancos. Algunas entidades pagan una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta 23,5%, mientras otras se ubican cerca del 16%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene disponible una tabla comparativa con los rendimientos informados por las distintas entidades financieras, una herramienta que permite evaluar las opciones antes de inmovilizar el dinero durante un mes.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican actualmente entre el 16% y el 21%, mientras que algunas entidades que permiten realizar plazos fijos online sin ser cliente ofrecen rendimientos superiores al 23%.

Desde que el Banco Central eliminó en 2024 la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo en pesos, cada banco puede determinar libremente cuánto paga por estas colocaciones.

Cuánto paga cada uno de los principales bancos

Según las tasas informadas para depósitos en pesos a 30 días, las entidades ofrecen las siguientes TNA:

Banco Nación: 19,25%

Banco Galicia: 18,25%

BBVA: 19%

Santander: 16,5%

Banco Provincia: 21%

Banco Macro: 19,5%

ICBC: 18,1%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 18,5%

Dentro de este grupo, el Banco Provincia aparece con la tasa más elevada, del 21%, mientras que Banco Patagonia registra la menor, con 16%.

Los bancos que pagan hasta 23,5%

La diferencia se amplía entre las entidades que ofrecen la posibilidad de constituir un plazo fijo online incluso para personas que no son clientes.

Las tasas informadas son:

Banco BICA: 23%

Banco CMF: 23,5%

Banco Comafi: 19%

Banco de Comercio: 21,5%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 20%

Banco del Sol: 23%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 19,5%

Banco Julio: 19%

Banco Mariva: 23%

Banco Masventas: 21%

Banco Meridian: 23%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

Banco Voii: 23,5%

Bibank: 22,5%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23%

Reba: 23%

Banco Columbia: 22%

De esta manera, Banco CMF y Banco Voii encabezan el listado con una TNA del 23,5%, seguidos por varias entidades que ofrecen el 23%.

Se puede invertir sin ser cliente del banco

Una de las particularidades de este instrumento es que no siempre es necesario tener una cuenta en la entidad que ofrece la tasa más conveniente.

El BCRA incluye en su comparador bancos que permiten constituir plazos fijos online para no clientes. En esos casos, el ahorrista puede ingresar al sitio de la entidad elegida, iniciar la operación y transferir los fondos desde una cuenta bancaria propia.

Al vencimiento, el capital y los intereses regresan a la cuenta de origen según las condiciones de la operación.

El Banco Central señala que este mecanismo no tiene costo para los usuarios y puede realizarse de manera digital, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Con diferencias de hasta varios puntos porcentuales entre entidades, comparar las tasas antes de realizar el depósito se volvió un paso central para quienes siguen utilizando el plazo fijo tradicional como una alternativa para obtener rendimiento sobre sus pesos. La tasa elegida determinará directamente cuánto dinero recibirá el ahorrista al finalizar los 30 días.