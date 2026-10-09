Homicidio en Quines: la pelea por quién era más “macho” y el disparo mortal por la espalda

La discusión habría comenzado por quién era más hombre, quién tenía más antecedentes delictivos y quién tenía más dinero. Horas después, según la reconstrucción de la Fiscalía, Emiliano Gabriel Gatica, de 36 años, tomó un revólver calibre 32 y le disparó en la nuca a Carlos Pabón Velasco, conocido en Quines como “El Colombiano”.

El crimen ocurrió el sábado en una vivienda de esa localidad del norte de San Luis. El cuerpo de Pabón Velasco, de 42 años, fue encontrado ese mismo día en un canal de riego del paraje San Miguel, a unos 10 kilómetros del lugar donde, de acuerdo con la investigación, habría sido asesinado.

La fiscal de Instrucción N.º 6, Linda Maluf, presentó esta reconstrucción durante la audiencia judicial realizada el jueves. Solicitó que Gatica, apodado “Mello”, fuera imputado por homicidio agravado por alevosía y pidió 120 días de prisión preventiva.

Sin embargo, la defensa solicitó una prórroga de ocho días. La jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, aceptó el planteo y dispuso que el acusado continúe detenido en la Comisaría 38.ª durante ese plazo. Gatica se abstuvo de declarar.

Una madrugada de alcohol, amenazas y un arma

Según los testimonios incorporados a la causa, la secuencia comenzó durante la madrugada del sábado, después de un baile en el Club Santa María. Gatica se reunió con conocidos y, luego de beber alcohol, regresó a su vivienda con otros hombres.

En ese lugar, de acuerdo con la investigación, mostró un revólver calibre 32, cargó tres balas y efectuó un disparo hacia el exterior. Uno de los presentes se habría retirado incómodo por la situación.

Más tarde, el grupo se reunió en otra vivienda, donde también estaba Pabón Velasco. La propuesta de continuar el encuentro y compartir bebidas derivó en una primera discusión, cuando Gatica cuestionó que “El Colombiano” quisiera invitarlos a consumir.

Finalmente, acordaron trasladarse a la casa del acusado. Allí volvieron a beber vino y la tensión resurgió cuando ambos comenzaron a discutir sobre sus antecedentes penales y el tiempo que habían pasado en prisión.

Le apuntó a la cabeza y después le disparó en la nuca

La reconstrucción fiscal indica que, durante esa discusión, Gatica buscó el revólver y apuntó a Pabón Velasco en la sien izquierda. Según la acusación, lo amenazó con una frase que reflejaba el tono del enfrentamiento: “No te hagas el piola, Colombiano, acá mando yo”.

La víctima le respondió que no le tenía miedo. Después, el clima pareció calmarse y los presentes decidieron preparar un asado.

Dos de los hombres salieron a comprar alimentos y cigarrillos. Más tarde, uno de ellos se retiró de la vivienda. Fue entonces, según la hipótesis de la Fiscalía, cuando Gatica volvió a buscar el arma, se acercó por detrás a Pabón Velasco y le disparó a quemarropa en la nuca mientras estaba sentado y de espaldas.

Un testigo habría presenciado el disparo y escapado del lugar. En su declaración, explicó que no contó inmediatamente lo sucedido porque temía posibles represalias.

La fiscal sostuvo que la víctima no tuvo posibilidades de defenderse y utilizó esa circunstancia para fundamentar la calificación de homicidio agravado por alevosía.

La hipótesis sobre el traslado del cuerpo y el ocultamiento de pruebas

Después del disparo, la Fiscalía sostiene que Gatica cargó el cuerpo en una Ford EcoSport roja y lo trasladó unos 10 kilómetros hasta un canal de riego del paraje San Miguel, donde fue hallado el sábado cerca del mediodía.

Los investigadores también le atribuyen haber limpiado el lugar donde ocurrió el crimen, lavado la camioneta y retirado una cámara de seguridad que apuntaba hacia el patio. Según la reconstrucción presentada en la audiencia, el vehículo habría sido ocultado posteriormente y la cámara, quemada.

La autopsia determinó que Pabón Velasco murió por un disparo en el cráneo. El proyectil encontrado era compatible con un arma calibre 32, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.

La detención y el pedido de prisión preventiva

Gatica fue detenido el martes en Quines, luego de que una mujer alertara sobre la presencia de un hombre cerca de la cancha del Club Santa María. Al advertir la llegada de la Policía, habría intentado escapar por una medianera, pero fue interceptado.

Durante la audiencia, Maluf pidió que permanezca detenido durante 120 días. Argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y mencionó tanto las maniobras que atribuye al acusado después del crimen como el temor que, según los testimonios, tendrían algunos vecinos.

La jueza concedió los ocho días solicitados por la defensa antes de continuar con la discusión sobre la formulación de cargos y la prisión preventiva.

Mientras tanto, Gatica permanece detenido y la causa avanza para determinar su eventual responsabilidad penal en el homicidio de Carlos Pabón Velasco.