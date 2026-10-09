Vaca Muerta disparó la recaudación de Neuquén a un récord de $746.396 millones en septiembre

El boom de Vaca Muerta volvió a reflejarse en las cuentas públicas de Neuquén. La provincia recaudó $746.396 millones durante septiembre, su máximo nivel de ingresos en lo que va del año, impulsada principalmente por la producción de petróleo y gas y los recursos que esa actividad genera para el Estado provincial.

El monto equivale a unos US$484,7 millones al tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación. En comparación con agosto, los ingresos crecieron un 8,13%, mientras que frente a septiembre de 2025 registraron una suba nominal del 48,6% y un incremento real del 11,3%, descontado el efecto de la inflación.

Vaca Muerta aportó más de la mitad de la recaudación

El principal motor de los ingresos fueron las regalías hidrocarburíferas y el canon extraordinario de producción, que sumaron $419.250 millones, equivalentes al 56,2% de la recaudación de septiembre.

Las regalías son los pagos que realizan las empresas por la extracción de recursos naturales. En Neuquén, representan una fuente central de financiamiento público debido al desarrollo de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

El incremento estuvo relacionado con el aumento de la producción y con la evolución del precio internacional del petróleo. La liquidación de las regalías considera la producción y los valores correspondientes al período anterior, por lo que las cotizaciones de agosto tuvieron impacto en los ingresos registrados en septiembre.

Los impuestos provinciales retrocedieron

Mientras los recursos energéticos crecieron, los impuestos propios de Neuquén mostraron una evolución diferente. Durante septiembre, la recaudación tributaria provincial alcanzó los $212.188 millones, por debajo de los $216.433 millones registrados en agosto.

Ingresos Brutos concentró la mayor parte de esos fondos, con $196.100 millones. El impuesto de Sellos aportó $13.000 millones y el Inmobiliario, $3.100 millones.

Por su parte, los recursos provenientes de impuestos nacionales sumaron $114.958 millones. Ese monto representó un aumento real del 4,6% frente al mismo mes del año anterior y una suba del 2,2% respecto de agosto.

Neuquén acumuló $5,58 billones en nueve meses

Entre enero y septiembre, la provincia reunió $5,58 billones en recursos, equivalentes a unos US$3.623 millones.

Las regalías energéticas aportaron $2,88 billones, el 51,6% del total acumulado. Los impuestos provinciales sumaron $1,76 billones, mientras que los fondos provenientes de la Nación alcanzaron los $943.235 millones.

La participación de las regalías en la estructura de ingresos neuquina viene creciendo desde 2023, cuando representaban el 44% de los recursos. Desde entonces, esa fuente registró una expansión del 62,4% en términos reales, de acuerdo con los datos citados por Infobae.

El peso de Vaca Muerta en las cuentas públicas

La magnitud de los ingresos también se observa al compararlos con los de otras provincias. En septiembre, la recaudación total de Neuquén, incluidas las regalías, equivalió al 85% de los recursos obtenidos por Córdoba, pese a que esta última tiene casi cinco veces más habitantes.

Sin embargo, la dependencia de los ingresos energéticos también expone a las cuentas provinciales a las variaciones del precio internacional del petróleo. La secretaria de Hacienda neuquina, Carola Pogliano, advirtió sobre esa situación y señaló que una eventual normalización de los valores internacionales podría moderar los ingresos extraordinarios.

El récord de septiembre confirma el peso de Vaca Muerta en la economía provincial y su capacidad para generar recursos públicos, aunque la evolución futura dependerá tanto de la producción como de los precios de los hidrocarburos.