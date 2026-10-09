Secuestraron una pala cargadora en Paso Grande por una causa de defraudación

Una máquina vial fue secuestrada durante un allanamiento en una zona rural de Paso Grande, en el marco de una investigación judicial por una presunta defraudación. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones Concarán, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de San Luis.

El operativo se concretó este jueves, luego de varias tareas de campo y relevamientos realizados en predios rurales de Paso Grande y San Martín para localizar el equipo.

Cómo comenzó la investigación

Las actuaciones se iniciaron el 30 de septiembre, cuando los investigadores recibieron un oficio de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial. El requerimiento solicitaba realizar averiguaciones para encontrar una máquina vial que podría estar en una zona rural de Paso Grande.

A partir de esa solicitud, los efectivos desplegaron tareas investigativas y recorrieron distintos establecimientos de la zona hasta lograr ubicar el equipo.

Qué máquina secuestraron

Durante el allanamiento y la requisa, que arrojaron resultado positivo, la Policía secuestró una pala cargadora marca LiuGong, de color amarillo y negro.

Por disposición de las autoridades judiciales, la máquina fue trasladada al depósito judicial del Juzgado Multifuero de Santa Rosa del Conlara, donde quedó bajo secuestro preventivo y a disposición de la Fiscalía interviniente.

En el procedimiento colaboraron efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N.º 3 y de la Subcomisaría 9.ª de Paso Grande.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.