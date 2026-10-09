Mourelle volverá a prisión domiciliaria por 60 días tras denuncias de incumplimientos

Denunciaron que estuvo meses sin cumplir las restricciones judiciales

El principal cuestionamiento estuvo relacionado con la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia para firmar el libro de imputados, una de las condiciones establecidas en octubre de 2025, cuando Mourelle recuperó la libertad.

Según expusieron los abogados de la familia, Gonzalo Rodríguez Casado y Daniel Martín, un informe reveló que el acusado solamente había registrado una presentación, realizada en septiembre de este año.

La querella también recordó que anteriormente se había detectado un presunto incumplimiento de la prisión domiciliaria y sostuvo que estos antecedentes incrementaban el riesgo de fuga.

A estos argumentos se sumaron el fiscal de Instrucción Nº 1, Francisco Assat Alí, y el fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán, quienes acompañaron el pedido de una medida más severa y solicitaron 60 días de prisión preventiva.

La defensa rechazó las acusaciones

Los abogados defensores Nedo Gómez y Victoria Celeste Suárez se opusieron al traslado al Servicio Penitenciario y aseguraron que no existían riesgos procesales que justificaran el encarcelamiento.

Sostuvieron que Mourelle había entregado su licencia de conducir y que no había sido debidamente notificado de las demás restricciones. Además, señalaron que se presentó a firmar el libro de imputados el 11 de septiembre y el 7 de octubre.

También plantearon circunstancias personales y de salud del acusado para solicitar que se mantuvieran medidas menos restrictivas.