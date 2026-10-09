CASO DELIVERY
Mourelle volverá a prisión domiciliaria por 60 días tras denuncias de incumplimientos
La Justicia de San Luis dispuso este viernes que Mariano Mourelle Machado vuelva a cumplir prisión domiciliaria durante 60 días, en el marco de la causa que investiga la muerte de Yonathan Valera Salazar, el joven delivery atropellado en diciembre de 2024. La resolución llegó después de que la Fiscalía y la querella denunciaran reiterados incumplimientos de las restricciones que le habían impuesto al acusado para permanecer en libertad.
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, durante una audiencia en la que se debatió la situación procesal de Mourelle. Aunque los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la familia de la víctima solicitaron su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, la magistrada consideró que esa medida no resultaba razonable en esta instancia.
Denunciaron que estuvo meses sin cumplir las restricciones judiciales
El principal cuestionamiento estuvo relacionado con la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia para firmar el libro de imputados, una de las condiciones establecidas en octubre de 2025, cuando Mourelle recuperó la libertad.
Según expusieron los abogados de la familia, Gonzalo Rodríguez Casado y Daniel Martín, un informe reveló que el acusado solamente había registrado una presentación, realizada en septiembre de este año.
La querella también recordó que anteriormente se había detectado un presunto incumplimiento de la prisión domiciliaria y sostuvo que estos antecedentes incrementaban el riesgo de fuga.
A estos argumentos se sumaron el fiscal de Instrucción Nº 1, Francisco Assat Alí, y el fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán, quienes acompañaron el pedido de una medida más severa y solicitaron 60 días de prisión preventiva.
La defensa rechazó las acusaciones
Los abogados defensores Nedo Gómez y Victoria Celeste Suárez se opusieron al traslado al Servicio Penitenciario y aseguraron que no existían riesgos procesales que justificaran el encarcelamiento.
Sostuvieron que Mourelle había entregado su licencia de conducir y que no había sido debidamente notificado de las demás restricciones. Además, señalaron que se presentó a firmar el libro de imputados el 11 de septiembre y el 7 de octubre.
También plantearon circunstancias personales y de salud del acusado para solicitar que se mantuvieran medidas menos restrictivas.
Prisión domiciliaria y controles diarios
Después de escuchar a las partes, Dopazo Samper resolvió imponer nuevamente la prisión domiciliaria por 60 días.
La medida estará acompañada por controles diarios del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS), encargado de verificar que el acusado cumpla las condiciones establecidas.
De esta manera, Mourelle continuará privado de su libertad en su domicilio, pero no será trasladado a una unidad penitenciaria, como pretendían la Fiscalía y la querella.
La causa tendrá una audiencia clave el 21 de octubre
Durante la audiencia también se abordó el avance del expediente hacia el juicio oral. La jueza mantuvo para el próximo 21 de octubre la audiencia de control de acusación, una instancia necesaria para que el proceso pueda volver a elevarse a juicio.
El trámite judicial sufrió modificaciones después de que el Tribunal de Impugnaciones anulara la acusación por homicidio simple con dolo eventual. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la querella.
La Fiscalía había impulsado inicialmente una acusación por homicidio culposo agravado.
Una muerte que conmocionó a San Luis
Yonathan Valera Salazar tenía 28 años, era venezolano y trabajaba como repartidor. Murió la noche del 11 de diciembre de 2024, cuando fue embestido por un Fiat Cronos conducido por Mourelle mientras esperaba el cambio del semáforo sobre la avenida Héroes de Malvinas, en la ciudad de San Luis.
Desde entonces, su familia reclama que el proceso judicial avance y que se determinen las responsabilidades penales por lo ocurrido.
Con la nueva resolución, Mourelle deberá permanecer bajo arresto domiciliario mientras la causa avanza hacia una nueva instancia judicial, en medio de los cuestionamientos de la familia de la víctima por las demoras y el cumplimiento de las medidas de coerción.