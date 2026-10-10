River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y lo condenó al descenso a la Primera Nacional

River Plate venció a Estudiantes de Río Cuarto por la duodécima fecha del Torneo Clausura y selló el descenso del conjunto cordobés a la Primera Nacional. La derrota en el estadio Monumental terminó de confirmar una campaña que dejó al equipo sin posibilidades matemáticas de sostenerse en la máxima categoría.

El encuentro tenía objetivos muy diferentes para ambos equipos. River necesitaba sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Estudiantes llegaba obligado a ganar para mantener sus posibilidades de permanencia.

El equipo cordobés afrontaba el partido en una situación límite. Último en la tabla anual y con el peor promedio de la Liga Profesional, dependía de una victoria en Núñez para prolongar sus esperanzas de continuar en Primera División.

La campaña había dejado números preocupantes: antes del encuentro, Estudiantes acumulaba apenas 11 puntos en 27 partidos, con dos victorias, cinco empates y 20 derrotas. Además, llevaba diez encuentros consecutivos sin ganar y cuatro caídas seguidas.

Un descenso que se consumó en Núñez

La derrota ante River terminó de sentenciar el futuro deportivo de Estudiantes de Río Cuarto, que regresará a la Primera Nacional después de su paso por la máxima categoría del fútbol argentino.

Para River, en tanto, el triunfo representó una oportunidad para recuperar terreno en el Torneo Clausura tras varias semanas sin actividad oficial. El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio buscaba volver a meterse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Con el resultado, el Millonario cumplió su objetivo y el conjunto cordobés quedó condenado a jugar en la segunda división durante la próxima temporada.