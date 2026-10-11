El balance de los cinco grandes en la fecha 12 del Torneo Clausura

River ganó y provocó el descenso de Estudiantes de Río Cuarto

River Plate derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental. El único gol del encuentro lo convirtió Marcos Acuña, a los seis minutos del primer tiempo.

La derrota selló el descenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Primera Nacional. Para el Millonario, en tanto, la victoria significó sumar tres puntos importantes en la Zona B, donde busca meterse entre los equipos que avanzarán a los playoffs.

San Lorenzo volvió al triunfo

San Lorenzo se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra y consiguió una victoria que le permite sumar en la Zona A. El Ciclón aprovechó la localía para quedarse con los tres puntos en un partido cerrado.

Boca rescató un empate ante Instituto

Boca Juniors igualó 2-2 frente a Instituto en Córdoba. El conjunto local se puso en ventaja con un gol de Facundo Alarcón, a los 14 minutos, pero Enner Valencia empató para el Xeneize a los 23.

En el segundo tiempo, Miguel Merentiel marcó el 2-1 para Boca a los 11 minutos. Sin embargo, Instituto volvió a empatar con un tanto de Galván, a los 48, y evitó la derrota sobre el cierre.

Con este resultado, Boca sumó un punto y se mantuvo en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Racing sufrió una derrota ante Belgrano

Racing perdió 2-0 frente a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda. Lucas Zelarayán abrió el marcador para el conjunto cordobés y Lucas Passerini amplió la diferencia para sellar el triunfo visitante.

La derrota representó un duro golpe para la Academia, que necesitaba sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final. Belgrano, por su parte, consiguió tres puntos importantes en la Zona B.

Independiente empató sin goles con Talleres

Independiente igualó 0-0 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, en el cierre de la jornada dominical. Ninguno de los dos equipos logró romper el marcador y repartieron puntos en Córdoba.

El Rojo buscaba recuperarse después de la derrota por 4-1 frente a Instituto en la fecha anterior. Con el empate, sumó una unidad en la Zona A, mientras que Talleres tampoco pudo quedarse con la victoria ante su público.

Así, la fecha 12 dejó un balance dispar para los cinco grandes: triunfos de River y San Lorenzo, un empate de Boca, derrotas de Racing y un punto para Independiente.