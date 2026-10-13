Hallaron el cuerpo de una persona en la zona oeste de la ciudad de San Luis

Personal policial trabaja desde pasadas las 15:00 de este martes en la zona oeste de la ciudad de San Luis, cerca de la Autopista Pescadores, tras recibir un aviso sobre el posible hallazgo de un cuerpo humano.

De acuerdo con la información policial, el llamado ingresó a través del sistema de emergencias 911. Según la alerta, el cuerpo podría encontrarse casi en su totalidad cubierto por tierra y maleza.

En el lugar interviene la Justicia, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona ni las causas del posible fallecimiento. Se espera que las pericias permitan establecer qué ocurrió.