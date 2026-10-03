Tensión en Medio Oriente: atacaron dos petroleros en el Estrecho de Ormuz

La tensión volvió a crecer en Medio Oriente luego de que dos buques petroleros fueran alcanzados por proyectiles de origen desconocido en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, según informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. Los incidentes no dejaron víctimas y volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad de la navegación en una de las principales rutas de suministro energético del planeta.

El primero de los ataques ocurrió cuando un petrolero se encontraba saliendo del Estrecho de Ormuz. El impacto provocó un pequeño incendio y un apagón generalizado a bordo. La tripulación logró controlar las llamas y el buque pudo continuar posteriormente con su navegación.

La UKMTO confirmó que no hubo fallecidos ni heridos y que tampoco se registró un derrame de crudo ni daños ambientales. Por razones de seguridad, no fueron difundidos la bandera, el origen ni el destino de la embarcación.

Un segundo ataque frente a las costas de Omán

Horas después se produjo un nuevo incidente en la zona. Otro buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido aproximadamente 7,4 kilómetros al este de Omán, según el reporte de la UKMTO.

El impacto se produjo sobre el costado de babor del petrolero. Todos los integrantes de la tripulación fueron reportados como fuera de peligro y tampoco se informó contaminación ambiental. La identidad y el origen del proyectil permanecen sin determinar.

Las autoridades marítimas mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias de ambos episodios y determinar quién estuvo detrás de los ataques.

Una ruta clave para el petróleo mundial

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye un paso estratégico para el transporte internacional de petróleo y gas.

Por esa vía circulaba, antes de la actual escalada regional, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción o amenaza sobre la navegación puede repercutir en los mercados energéticos internacionales.

La sucesión de incidentes registrados en las últimas semanas llevó a la UKMTO a recomendar a los buques que naveguen por la zona mantener especial precaución y reportar cualquier actividad sospechosa. El organismo registra múltiples ataques e incidentes con proyectiles desconocidos en el área durante septiembre y octubre.

Por ahora, los dos nuevos episodios no dejaron víctimas ni un impacto ambiental informado, pero profundizaron la preocupación internacional por la seguridad de una vía marítima fundamental para el comercio energético.