Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 tras la polémica de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a subirse este fin de semana al Alpine para disputar el Gran Premio de Bahréin, correspondiente a la decimosexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La carrera tendrá una particularidad inédita: debido al conflicto en Medio Oriente, la competencia que mantiene el nombre de Bahréin se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

El argentino llega a esta fecha después del polémico abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán. En Bakú, Colapinto se pasó en la primera curva durante un reinicio tras el Safety Car y terminó chocando a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien a su vez impactó contra el McLaren de Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera.

Los comisarios determinaron que Colapinto fue “total o predominantemente” responsable del incidente y le aplicaron una sanción de cinco puestos para su siguiente carrera.

Una carrera con dos penalizaciones

A la sanción recibida por el accidente de Bakú se sumó otra penalización antes del comienzo del fin de semana en Sepang.

Alpine decidió cambiar el motor de combustión interna del monoplaza de Colapinto, lo que llevó al piloto argentino a superar el límite de cuatro unidades permitidas durante la temporada. Por ese motivo recibió una penalización adicional de 10 puestos en la grilla.

De esta manera, Colapinto afrontará la carrera con una penalización acumulada de 15 posiciones respecto del lugar que consiga en la clasificación.

El escenario plantea una dificultad adicional: incluso si obtiene una buena posición en la clasificación, deberá retroceder 15 lugares en la largada del domingo.

Lando Norris se disculpó

El accidente de Bakú también generó un fuerte intercambio público con Norris. Después de la carrera, el británico cuestionó duramente la maniobra de Colapinto y llegó a plantear que debía recibir una suspensión.

Días después, Norris se disculpó por sus declaraciones y explicó que las emociones estaban muy altas después del accidente. También se comunicó directamente con el argentino para aclarar la situación.

Colapinto, por su parte, asumió la responsabilidad por el incidente y reconoció que fue un error importante que perjudicó tanto a Alpine como a sus compañeros de pista.

Sepang vuelve a recibir a la Fórmula 1

El Circuito Internacional de Sepang tiene 5,543 kilómetros y 15 curvas. La Fórmula 1 no competía allí desde 2017, cuando el trazado dejó de formar parte del calendario.

La modificación de sede se produjo porque el Gran Premio de Bahréin, originalmente previsto para abril, fue suspendido debido al conflicto en Medio Oriente y posteriormente reprogramado para este fin de semana, pero fuera de su escenario habitual.

Para Colapinto será además su primera carrera en Sepang. El piloto trabajó previamente en el simulador de Alpine para familiarizarse con el circuito y adaptarse a las condiciones del trazado malasio.

El cronograma del Gran Premio de Bahréin

La actividad comenzó el viernes y continuará durante todo el fin de semana:

Viernes 2 de octubre: práctica libre 1 a la 1:30 y práctica libre 2 a las 5.

práctica libre 1 a la 1:30 y práctica libre 2 a las 5. Sábado 3 de octubre: práctica libre 3 a la 1:30 y clasificación a las 5.

práctica libre 3 a la 1:30 y clasificación a las 5. Domingo 4 de octubre: carrera a las 4 de la madrugada, hora argentina.

El Gran Premio de Bahréin será así una nueva oportunidad para Colapinto de dejar atrás el episodio de Bakú y continuar su temporada en Alpine, aunque deberá afrontar la carrera con una penalización total de 15 puestos en la grilla.