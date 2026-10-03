Burkina Faso llega sobre la hora para enfrentar a Argentina con un plantel diezmado

La Selección argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso en el Monumental, pero el rival que llegará a Buenos Aires será muy diferente del que estaba previsto inicialmente. El seleccionado africano atravesó varios inconvenientes durante los últimos días y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 15.30, apenas cinco horas y media antes del partido, programado para las 21.

El problema comenzó el miércoles 30 de septiembre, cuando el vuelo chárter que debía trasladar a la delegación desde Casablanca fue cancelado por una falla técnica de la aeronave. Según explicó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF), la suspensión obligó a reorganizar por completo el viaje hacia la Argentina.

La búsqueda de una alternativa generó un nuevo conflicto. Las opciones disponibles implicaban un viaje extenso y poco tiempo de recuperación antes del amistoso, situación que provocó reparos dentro del plantel. La propia federación reconoció que las condiciones del traslado generaron reticencias entre los futbolistas.

Según explicó el organizador del encuentro, Jairo Pachón, varios de los jugadores que integraban la convocatoria original finalmente decidieron no viajar. Durante unas 24 horas hubo gestiones de dirigentes y representantes del Gobierno de Burkina Faso para intentar convencerlos, pero las negativas se mantuvieron y fue necesario completar la delegación con nuevos futbolistas.

La situación obligó incluso a una intervención de autoridades del país africano. La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación Burkinesa, Oumarou Sawadogo; y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, participaron de las gestiones para destrabar el traslado y garantizar que el seleccionado pudiera presentarse en Buenos Aires.

Finalmente, Burkina Faso consiguió un nuevo vuelo chárter y partió desde Casablanca durante la madrugada argentina de este sábado. Sin embargo, la salida también sufrió una demora de varias horas, lo que terminó reduciendo todavía más el margen entre el arribo al país y el comienzo del partido.

Los inconvenientes también modificaron la composición del equipo. La Federación Burkinesa confirmó que el entrenador Amir Abdou afrontará el encuentro sin varios de sus jugadores principales, que no formaron parte del viaje hacia la Argentina. Para completar la delegación, se recurrió a futbolistas jóvenes.

En las últimas horas circuló la posibilidad de que Burkina Faso presente ante la Argentina un equipo compuesto mayoritariamente por jugadores de la Sub 23. Según distintos reportes, varios de ellos fueron convocados de urgencia después de las bajas producidas en la delegación principal. Sin embargo, la nómina definitiva y la cantidad exacta de juveniles que estarán desde el inicio se conocerán recién con las formaciones oficiales.

El cambio representa una diferencia importante respecto de la convocatoria original. Entre los futbolistas que estaban considerados para este compromiso se encontraban nombres como el arquero Hervé Koffi, el defensor Edmond Tapsoba y el lateral Issa Kaboré, aunque la composición final del plantel que arribará a Buenos Aires sufrió modificaciones.

A pesar de todos los inconvenientes, el amistoso se mantiene confirmado. La AFA ratificó que Argentina y Burkina Faso jugarán este sábado desde las 21 en el estadio Monumental, por lo que la principal incógnita pasó de ser la realización del encuentro a conocer qué equipo presentará finalmente el conjunto africano.

Argentina llega después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y tendrá en el Monumental su segundo compromiso de esta ventana internacional. Lionel Scaloni continuará con la preparación del equipo de cara al partido del martes ante Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección en el país.

Del otro lado, Burkina Faso afrontará el encuentro prácticamente sin margen de recuperación. Si el vuelo cumple el horario previsto, la delegación tendrá apenas unas horas entre el aterrizaje y el comienzo del partido, en un contexto marcado por cambios de convocatoria y un viaje mucho más extenso y accidentado de lo previsto.

Así, el amistoso finalmente tendrá lugar, pero con una particularidad poco habitual: Argentina conocerá recién sobre la hora la composición definitiva de un Burkina Faso que llegará a Buenos Aires con parte de su plantel original ausente y con jóvenes incorporados de urgencia.