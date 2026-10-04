Tiroteo en Georgia dejó dos muertos y 35 heridos durante una fiesta multitudinaria

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en una fiesta multitudinaria en la localidad de Vienna, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:25, cuando efectivos del condado de Dooly que patrullaban la zona escucharon los disparos y se dirigieron hacia el lugar. La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) confirmó posteriormente que dos personas murieron y que varias más resultaron heridas.

Más de 1.000 personas estaban en el lugar

De acuerdo con el sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, la fiesta reunía a más de 1.000 personas. Los investigadores reportaron más de 50 disparos efectuados en al menos dos puntos separados por aproximadamente una cuadra.

La situación provocó una estampida entre los asistentes, que comenzaron a correr en distintas direcciones mientras continuaban los disparos. Incluso con los agentes ya desplegados en la zona se registraron nuevas detonaciones.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región. Las autoridades todavía no precisaron cuántos de los 35 heridos recibieron impactos de bala ni informaron públicamente sobre la gravedad de todas las lesiones.

Las víctimas tenían 20 y 23 años

El forense del condado de Dooly, Brett Walls, confirmó que las dos personas fallecidas eran hombres de 20 y 23 años. Ambos fueron encontrados sin vida en el lugar y presentaban heridas provocadas por disparos.

La investigación quedó en manos de las autoridades locales con participación de la Oficina de Investigaciones de Georgia. Hasta el momento, no fueron identificadas públicamente las víctimas.

No hay detenidos y buscan determinar el motivo

Los investigadores todavía no informaron si existe una persona detenida o si ya fue identificado algún sospechoso. Tampoco se estableció cuál fue el motivo del ataque.

La fiesta se desarrollaba durante el fin de semana de regreso de estudiantes de la escuela secundaria del condado de Dooly, aunque las autoridades educativas aclararon que no se trataba de un evento organizado por la institución escolar.

El alcalde de Vienna, Eddie Daniels, señaló además que el municipio no había otorgado un permiso para la realización de la fiesta.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo se inició el tiroteo, quiénes participaron y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el ataque.