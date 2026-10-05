Un bebé de 10 días murió tras un violento choque entre tres vehículos en Punta Lara

Un bebé de apenas 10 días murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió en un choque entre tres vehículos ocurrido el domingo por la noche en Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada.

La víctima fue identificada como Tadeo Ledesma. El pequeño recibió asistencia médica después del impacto y fue derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde finalmente falleció pese al trabajo de los profesionales.

El accidente ocurrió alrededor de las 22 en la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio.

En el siniestro estuvieron involucrados una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino. Los investigadores trabajan ahora sobre las imágenes y las pericias de los vehículos para reconstruir con precisión la secuencia y determinar responsabilidades.

La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado después del episodio.

Además de Tadeo, una niña de 3 años, hermana del bebé, sufrió lesiones y también fue trasladada al Hospital de Niños. Medios locales informaron que permanece internada y que su estado era reservado.

Otras personas involucradas en el choque también debieron recibir asistencia médica, aunque hasta el momento no se difundió oficialmente un parte completo sobre la evolución de todos los heridos.

Tras el accidente se vivieron además momentos de tensión en el lugar. De acuerdo con el informe policial citado por Noticias Argentinas, una concentración de personas obligó a los efectivos a resguardar al conductor de la EcoSport y posteriormente fueron arrojados elementos contra algunos móviles policiales, que terminaron dañados.

Los tres vehículos quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

La causa fue inicialmente caratulada como homicidio culposo y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de La Plata, especializada en delitos culposos.

La investigación deberá establecer ahora la velocidad a la que circulaban los vehículos, la mecánica exacta del impacto y las eventuales responsabilidades penales. Las grabaciones municipales serán una de las pruebas centrales para reconstruir un choque que terminó con la muerte de un bebé que tenía apenas diez días de vida.