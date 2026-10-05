Tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por revolucionar el estudio del cerebro

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska destacó que sus investigaciones sentaron las bases de una nueva etapa en la neurociencia, al permitir estudiar con una precisión inédita cómo las células nerviosas intervienen en los recuerdos, las emociones y los comportamientos.

Una técnica que utiliza la luz para estudiar el cerebro

La optogenética combina técnicas de genética y de óptica para controlar la actividad de determinadas células mediante la luz.

El desarrollo comenzó con las investigaciones de Hegemann y Nagel, quienes descubrieron una proteína sensible a la luz denominada canalrodopsina en un alga unicelular. Cuando recibe luz azul, esta proteína permite el paso de iones y genera una señal eléctrica en la célula.

Deisseroth llevó ese descubrimiento al campo de la neurociencia. Introdujo el gen de la canalrodopsina en células nerviosas y demostró que podía utilizarse la luz para activar las neuronas. En trabajos posteriores logró aplicar el mecanismo en cerebros de animales vivos.

Qué permite investigar

La importancia de la técnica radica en que los científicos pueden activar o desactivar determinadas neuronas y observar qué sucede en el organismo.

Esto permitió avanzar en el estudio de los circuitos cerebrales relacionados con el movimiento, los recuerdos, las emociones y distintos comportamientos. También abrió nuevas líneas de investigación sobre enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

La optogenética ya es utilizada en laboratorios de todo el mundo y también comenzó a explorarse con fines terapéuticos, entre ellos investigaciones destinadas a recuperar la visión en personas con determinadas discapacidades visuales.

Quiénes son los ganadores

Karl Deisseroth, de 54 años, es profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y de Bioingeniería en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. También es investigador del Howard Hughes Medical Institute.

Peter Hegemann, de 71 años, desarrolla su trabajo en la Universidad Humboldt de Berlín, mientras que Georg Nagel, de 73 años, es investigador de la Universidad de Würzburg, en Alemania.

Los tres compartirán el premio, cuya dotación en 2026 asciende a 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares.

El Nobel de Fisiología o Medicina abrió este lunes la semana de anuncios de los Premios Nobel 2026. La agenda continuará con los reconocimientos de Física, Química y Literatura, entre otras categorías.