Demoraron a un hombre y una mujer tras un robo en una barbería de San Luis

Dos personas fueron demoradas durante la madrugada de este lunes 5 de octubre luego de un robo cometido en una barbería de la ciudad de San Luis. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 28, quienes fueron localizados por efectivos policiales mientras trasladaban los elementos que habrían sido sustraídos del comercio.

El procedimiento comenzó luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales por un robo registrado en una barbería ubicada sobre calle Colón, entre Las Heras y Tomás Jofré.

Rompieron la vidriera y escaparon con los elementos

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos, los autores habrían roto la vidriera del local y sustraído distintos elementos del interior.

Según las características aportadas a la Policía, se trataría de un hombre y una mujer que escaparon del lugar llevando los objetos dentro de un cesto de residuos plástico de color negro.

Con esa información, efectivos de la Sección Infante iniciaron un recorrido por la zona y localizaron a los sospechosos en inmediaciones de Tomás Jofré al 1200.

Uno escapó y fue localizado minutos después

Al advertir la presencia policial, el hombre habría intentado escapar del lugar, mientras que la mujer fue interceptada y demorada.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el cesto de residuos que ambos trasladaban. En su interior encontraron distintos elementos que serían los sustraídos de la barbería.

Posteriormente, personal de la Sección Movilidad continuó con la búsqueda del hombre y logró localizarlo en calle Mitre al 1300, donde también fue demorado.

Los elementos fueron recuperados

Tras el operativo, ambos demorados fueron trasladados a la Comisaría Seccional 1ª, donde continuaron las diligencias correspondientes.

Los objetos encontrados dentro del cesto quedaron secuestrados preventivamente mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del robo y la eventual responsabilidad de los involucrados.