El hombre que encontraron muerto en un canal de Quines tenía un disparo en la cabeza

Un hombre de 42 años fue encontrado muerto el sábado por la mañana en un canal ubicado en la zona del paraje San Miguel, cerca de Quines, y la Justicia investiga el caso como un posible homicidio. La víctima era de nacionalidad colombiana y residía en la localidad.

El hallazgo fue comunicado a la Policía provincial y efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N°5 acudieron al lugar. La zona fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y del personal especializado.

La necropsia detectó un proyectil

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°6 de la Primera Circunscripción Judicial, encabezada por la fiscal Linda Maluf, con intervención de la fiscal adjunta Roxana Alcaráz.

Aunque el informe completo de la necropsia todavía no había sido incorporado a la causa, la fiscal confirmó que el examen permitió establecer la presencia de un proyectil a la altura de la nuca.

Ese resultado modificó el rumbo de la investigación y llevó a que el caso comenzara a ser abordado formalmente como un homicidio.

Trabaja la División Homicidios

Desde el domingo, la fiscal y su equipo trabajan en Quines y en el sector donde fue encontrado el cuerpo, junto con efectivos de la División Homicidios y personal de las comisarías de Quines y Candelaria.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer las circunstancias en las que se produjo su muerte.

Por el momento, la Justicia mantiene bajo reserva mayores detalles de la causa mientras avanza con distintas medidas para esclarecer el hecho e identificar al responsable.