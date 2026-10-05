Poggi recibió al Defensor del Pueblo y puso el foco en la agenda ambiental

El gobernador Claudio Poggi recibió este lunes en Casa de Gobierno al defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson, con quien mantuvo una reunión destinada a conocer el funcionamiento de la Defensoría y las principales acciones que desarrolla el organismo.

Durante el encuentro también se abordó la agenda ambiental vinculada con las Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, un sistema de humedales ubicado en el oeste provincial que constituye el área natural protegida más extensa de San Luis, con más de 500.000 hectáreas.

El rol de la Defensoría

Belgrano Rawson explicó que uno de los objetivos de la recuperación institucional de la Defensoría fue brindar a los ciudadanos una instancia a la que puedan recurrir ante posibles omisiones o actuaciones irregulares de la administración pública.

La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo e independiente establecido por la Constitución provincial. Su función comprende la protección de derechos, garantías e intereses individuales y colectivos frente a posibles actos u omisiones de la administración pública provincial.

El funcionario señaló que el organismo había permanecido vacante durante varios años y destacó que actualmente cuenta con una estructura activa para atender las demandas de los ciudadanos.

La situación de las Lagunas de Guanacache

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la situación de los humedales de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, que abarcan territorio de San Luis, Mendoza y San Juan.

Según explicó el defensor, la institución cuenta con estudios y antecedentes sobre este ecosistema que se remontan a comienzos de la década del 2000, cuando se avanzó en su reconocimiento como Sitio Ramsar, una categoría internacional destinada a preservar humedales de importancia ecológica.

También se analizaron los convenios suscriptos entre San Luis, Mendoza y San Juan y las obras vinculadas con los azudes en la zona del Desaguadero.

La Defensoría lleva adelante actualmente tareas de estudio sobre el estado del ecosistema y posibles acciones para contribuir a la recuperación de los humedales.

Belgrano Rawson continuará al frente del organismo

El encuentro se produjo semanas después de que la Asamblea General Legislativa ratificara a Guillermo Belgrano Rawson como defensor del Pueblo.

En agosto, la Legislatura modificó además el período de mandato, que pasó de un año a dos, con posibilidad de una única reelección por el mismo período. La Asamblea ratificó a Belgrano Rawson y al defensor adjunto Jonathan Ari Velázquez.

De esta manera, el organismo continuará con una agenda que combina la atención de reclamos ciudadanos con acciones vinculadas a la protección de derechos y cuestiones ambientales de alcance provincial e interjurisdiccional.