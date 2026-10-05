Persecución y dos detenidos en Buena Esperanza: secuestraron una camioneta y municiones

Dos hombres quedaron detenidos en Buena Esperanza en el marco de una causa por resistencia y desobediencia a la autoridad y lesiones agravadas, luego de una persecución policial que comenzó en una zona rural y terminó en el área urbana de la localidad.

El procedimiento se inició durante la madrugada del domingo 4 de octubre, cuando efectivos de la Brigada Rural realizaban tareas preventivas vinculadas con delitos rurales y comenzaron a seguir a una camioneta Toyota Hilux desde un camino ubicado a unos 10 kilómetros de Buena Esperanza.

La persecución continuó hasta el ingreso a la localidad y siguió por calle Mitre. Ante la situación, efectivos de la Comisaría Distrito N° 19 solicitaron apoyo a la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) de la UROP N° 4.

Finalmente, en inmediaciones de las calles Santos Gil y Juan XXIII, los efectivos preservaron la escena e inspeccionaron el sector. Allí encontraron la Toyota Hilux con daños visibles.

Durante el operativo, dos efectivos de la Brigada Rural resultaron lesionados por golpes y debieron ser trasladados en ambulancia para recibir atención médica.

Además, la Policía secuestró la camioneta, un morral que contenía dos monoculares de visión nocturna y un monocular térmico, junto con un estuche que tenía 19 municiones calibre .308.

Este lunes 5 de octubre, la fiscal adjunta de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Andrea Court, dispuso que los dos hombres mayores de edad permanecieran detenidos y quedaran a disposición de la Justicia provincial.

La causa fue caratulada como “Averiguación resistencia y desobediencia a la autoridad en concurso real y lesiones agravadas y resistencia a la autoridad en concurso ideal” y continuará bajo investigación judicial.