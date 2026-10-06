San Luis tendrá un martes ventoso y con tormentas desde la tarde

San Luis atravesará este martes una jornada ventosa e inestable, con temperaturas templadas y un aumento progresivo de la probabilidad de lluvias a medida que avance el día.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que el cielo permanecerá parcial a mayormente nublado, mientras que las temperaturas mínimas rondarán los 13°C y las máximas alcanzarán los 25°C en promedio provincial.

La inestabilidad comenzará a hacerse más evidente después del mediodía.

Durante la tarde existe probabilidad de lluvias aisladas principalmente en las regiones centro y sur, mientras que hacia la noche el panorama se volverá más generalizado.

Según el organismo provincial, se esperan tormentas en gran parte del territorio durante la noche, condiciones que podrían mantenerse hasta la mañana del miércoles.

El viento también será protagonista

El viento predominará del sector noreste, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora.

La situación será más intensa alrededor del mediodía en el noroeste provincial, donde las ráfagas podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.

En localidades del este, como Justo Daract, el pronóstico también anticipa una tarde ventosa con probabilidades de lluvias y tormentas.

El escenario forma parte de un período de inestabilidad que comenzó durante el fin de semana y que, según un informe especial de la REM, podría prolongarse al menos hasta el jueves 8 de octubre, con mejoramientos temporarios entre un episodio y otro.

Bajará la temperatura desde el miércoles

Para el miércoles se espera que continúe la inestabilidad, aunque con un descenso de la temperatura.

La REM anticipa una mínima promedio de 11°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sureste.

En Villa Mercedes, el pronóstico puntual marca una máxima cercana a los 19°C, con tormentas aisladas durante la mañana y cielo nublado hacia la tarde.

El jueves volverán a presentarse condiciones inestables, con lluvias y chaparrones durante la madrugada y la mañana, mientras que la máxima provincial descendería hasta los 17°C.

Después de varios días con temperaturas más altas, el ingreso de aire más fresco y la persistencia de la inestabilidad marcarán buena parte de la semana, con el martes como el punto de transición entre el ambiente templado y el descenso térmico previsto desde el miércoles.