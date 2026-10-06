La despedida de Messi tendrá shows, drones y una gran sorpresa en el Monumental

El Monumental se prepara para una de esas noches que exceden ampliamente los 90 minutos. Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección argentina, ante Benín, y la AFA organizó una extensa programación musical para acompañar la despedida del capitán.

El encuentro comenzará a las 20, pero las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes y los espectáculos arrancarán desde las 17:30.

La jornada tendrá música en vivo antes del partido, durante el entretiempo y una vez terminado el amistoso. La grilla reúne cumbia, cuarteto, folklore y rock, además de distintos homenajes especialmente preparados para Messi.

La apertura quedará a cargo de Un Poco de Ruido, acompañados por una banda en vivo. Luego pasarán por el escenario Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura.

Uno de los momentos centrales de la previa llegará a las 19 con Damas Gratis, poco antes de que los equipos salgan al campo de juego.

Fabio Santana tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino antes del comienzo del encuentro. Durante el entretiempo también está prevista una presentación de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La fiesta seguirá después del partido

El cierre deportivo no marcará el final de la noche.

La organización prepara un espectáculo con drones, fuegos artificiales, luces y una puesta especial sobre el campo de juego. También habrá reconocimientos institucionales para Messi.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tienen previsto participar de la ceremonia de entrega de obsequios al capitán argentino.

Después llegará el turno de Soledad Pastorutti y posteriormente se presentará Ulises Bueno, antes de una última actuación cuya identidad la organización decidió mantener en secreto.

El cronograma previsto para la jornada es:

16:00: apertura del estadio.

17:30: Un Poco de Ruido y banda en vivo.

17:40: Sebastián Mendoza.

17:50: Román El Original.

18:00: Amar Azul.

18:10: Santi Cairo.

18:20: Q’ Lokura.

18:40: Un Poco de Ruido y animación.

19:00: Damas Gratis.

20:00: Himno Nacional con Fabio Santana.

Entretiempo: Gaspar Benegas.

22:03: show de drones, fuegos artificiales, luces y puesta escénica.

22:10: homenajes y reconocimientos.

22:15 aproximadamente: Soledad Pastorutti.

Luego: Ulises Bueno.

Cierre: show musical sorpresa.

El último partido de una era

La despedida ante Benín cerrará una historia de más de dos décadas de Messi con la camiseta argentina y será su partido número 208 con la Selección mayor. El rosarino llega al adiós como máximo goleador histórico del combinado nacional.

La propia AFA presentó el encuentro bajo el concepto de “la noche que nadie quiere que termine” y anticipó una jornada construida alrededor del vínculo entre Messi y los hinchas argentinos.

Además, en Ciudad Universitaria funcionará desde el mediodía el Fan Fest “Gracias, Leo”, con pantalla gigante, música y actividades para quienes no consiguieron entradas para el Monumental.

El partido frente a Benín tendrá inevitablemente un resultado deportivo, pero el eje de la noche estará en otro lugar. Argentina despedirá al futbolista que marcó una era de la Selección y la AFA convirtió su última función en una celebración que comenzará varias horas antes de que ruede la pelota y continuará después del pitazo final.