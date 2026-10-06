A sus 39 años, Djokovic volvió a hacer historia y conquistó su séptimo título en Beijing

A los 39 años, Novak Djokovic sigue escribiendo capítulos históricos. El serbio conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y llegó a los 102 trofeos ATP, después de que Alex de Miñaur abandonara la final por una lesión cuando comenzaba el segundo set.

Djokovic se había quedado con un primer parcial muy parejo por 7-6 (7-3), después de más de una hora de juego. El australiano había logrado sostener el ritmo y llevar el set al tie-break, pero el serbio fue más preciso en los puntos decisivos.

Después del primer set, ambos jugadores recibieron atención médica. Djokovic pidió la asistencia del fisioterapeuta por unas molestias físicas, mientras que De Miñaur se retiró momentáneamente al vestuario. Cuando regresó a la cancha, el australiano llevaba un vendaje en el muslo izquierdo.

De Miñaur intentó continuar y ganó el primer game del segundo set, pero sus movimientos ya estaban claramente condicionados. Con el marcador 7-6 (3) y 1-0, decidió retirarse y puso fin a una final que hasta ese momento había sido muy disputada.

El título significó mucho más que una nueva corona para Djokovic. El serbio consiguió su primer trofeo de la temporada, extendió su récord perfecto en Beijing a 34 victorias en 34 partidos y se convirtió en el primer tenista en ganar un título después de cumplir los 39 años desde Ken Rosewall, en 1977.

Además, Djokovic alcanzó una marca inédita: lleva 21 temporadas consecutivas ganando al menos un título ATP. El número 102 también lo dejó a solamente una conquista de igualar los 103 trofeos de Roger Federer. En el camino dejó a Alexander Zverev, número 2 del mundo, y Daniil Medvedev, ubicado 5° en el escalafón mundial.

Para De Miñaur, el desenlace significó un duro golpe en un momento importante de la temporada. El australiano pelea por un lugar en las ATP Finals y la lesión llega justo cuando comienza la definición de la clasificación para el torneo que reúne a los mejores del año.

Djokovic, en cambio, volvió a demostrar que su vigencia no tiene fecha de vencimiento. En una temporada atravesada por problemas físicos y altibajos, Beijing volvió a ser territorio conocido para el serbio: séptimo título, 102 en su carrera y una racha perfecta que ya alcanza las 34 victorias.