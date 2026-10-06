El Gobierno abrió la puerta a cambios en la reforma electoral para sumar apoyo de los gobernadores

El Gobierno nacional abrió la posibilidad de analizar una contrapropuesta de los gobernadores para intentar avanzar con la reforma electoral que se encuentra en discusión en el Congreso. La estrategia oficial apunta a acercar posiciones con los mandatarios provinciales y reunir los respaldos necesarios para destrabar una iniciativa que tiene a la eliminación de las PASO como uno de sus ejes centrales.

Las conversaciones entre la Casa Rosada y las provincias tomaron nuevo impulso después de los encuentros mantenidos durante la denominada Argentina Week en París. Sin embargo, entre los gobernadores todavía prevalece la cautela y no existe un acuerdo general cerrado sobre la reforma.

La negociación con los gobernadores

El oficialismo busca convertir los contactos políticos de los últimos días en respaldos concretos dentro del Congreso. Para eso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará las conversaciones individuales con los mandatarios provinciales.

La discusión excede el proyecto electoral. También forman parte de la negociación el Presupuesto 2027, las obras públicas y distintos reclamos fiscales de las provincias, cuestiones que pueden incidir en el vínculo entre la Nación y los gobernadores.

Desde el Gobierno reconocen que las posiciones de los mandatarios no son uniformes. Por eso, la estrategia oficial apunta a alcanzar acuerdos distrito por distrito, en lugar de buscar un único entendimiento con todas las provincias.

Las PASO, en el centro del debate

La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias es uno de los principales puntos de la reforma impulsada por el Ejecutivo. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso plantea que las elecciones primarias nacionales dejen de ser obligatorias y que cada partido o alianza defina su mecanismo para seleccionar candidatos.

El tratamiento de este punto requiere una negociación particular debido a la composición del Senado. La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas y necesita alcanzar 37 votos para aprobar una iniciativa en el recinto, por lo que debe sumar apoyos de otros bloques.

Un acuerdo todavía abierto

Los contactos de los últimos días permitieron acercar posiciones, pero los gobernadores todavía no confirmaron un respaldo conjunto. Algunos mandatarios reconocieron que la eliminación de las PASO fue parte de las conversaciones con funcionarios nacionales, aunque esperan conocer qué propuestas concretas ofrecerá el Gobierno.

La Casa Rosada, por su parte, busca avanzar con una negociación que permita modificar aquellos aspectos del proyecto sobre los que exista mayor resistencia y, al mismo tiempo, sostener los puntos que considera prioritarios.

En ese escenario, la posibilidad de una contrapropuesta de los gobernadores abre una nueva etapa de conversaciones, mientras el oficialismo intenta conseguir los votos necesarios para que la reforma electoral vuelva a avanzar en el Congreso.