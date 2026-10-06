San Luis lanzó un concurso nacional para definir el proyecto del nuevo Hospital Pediátrico

El Gobierno de San Luis habilitó un concurso nacional de ideas y anteproyectos para definir el diseño del nuevo Hospital Pediátrico, una iniciativa que busca convocar a profesionales y equipos especializados para proyectar una infraestructura pensada específicamente para la atención de niños y adolescentes.

El llamado fue formalizado mediante un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, que da inicio a una nueva etapa dentro del proyecto para construir el futuro establecimiento sanitario provincial.

Un proyecto pensado desde la atención pediátrica

La convocatoria apunta a que las propuestas arquitectónicas contemplen las necesidades particulares de un hospital destinado exclusivamente a la atención pediátrica.

La definición del anteproyecto permitirá establecer las características que tendrá el nuevo edificio y avanzar posteriormente hacia las distintas etapas necesarias para concretar la obra.

El concurso nacional busca, en ese sentido, incorporar distintas miradas profesionales y seleccionar una propuesta que permita proyectar un establecimiento moderno, funcional y adecuado a las necesidades del sistema público de salud.

Un nuevo paso para el futuro hospital

El llamado a concurso se suma al proceso de planificación iniciado meses atrás por el Gobierno provincial para avanzar en la definición del nuevo Hospital Pediátrico. En julio, el Ministerio de Salud había comenzado con la planificación del proyecto de infraestructura hospitalaria.

La iniciativa se inscribe además en una etapa de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria provincial, que durante los últimos meses incluyó obras y proyectos en distintos establecimientos de salud. Entre ellos se encuentran las intervenciones en hospitales y centros de atención primaria de diferentes localidades.

Con la convocatoria nacional, San Luis avanza ahora en uno de los pasos centrales para definir cómo será el edificio que albergará al futuro Hospital Pediátrico, a partir de un concurso destinado a seleccionar ideas y anteproyectos arquitectónicos.