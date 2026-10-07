Boca apuesta por las inferiores: quién es el juvenil que promovió Arruabarrena

Boca volvió a mirar hacia sus inferiores para afrontar una etapa exigente de la temporada. El entrenador Rodolfo Arruabarrena promovió a Joaquín Ruiz al plantel profesional luego de las lesiones de Tomás Belmonte y Alan Velasco.

Ruiz comenzó a entrenarse con la Primera desde el martes y representa una nueva alternativa para el equipo en un momento en el que el Xeneize afronta una agenda cargada de partidos. El juvenil es una de las piezas importantes de la Reserva dirigida por Mariano Herrón y uno de sus capitanes.

Nacido en Tandil y perteneciente a la categoría 2006, Ruiz ya tuvo experiencia en el plantel superior. Su primera aproximación se produjo durante el ciclo de Diego Martínez, mientras que su debut oficial llegó con Fernando Gago, cuando sumó 38 minutos en tres ingresos desde el banco de suplentes.

El juvenil se formó originalmente como extremo por la izquierda, aunque durante su etapa en Reserva se adaptó a nuevas funciones. Actualmente puede desempeñarse como lateral o volante por ese sector, una versatilidad que le permite aportar tanto en ataque como en defensa.

Su regreso a Primera llega además después de un buen presente individual. El último fin de semana convirtió un gol frente a Independiente en el Torneo Proyección y acumula siete goles y seis asistencias, además de dos títulos obtenidos con la Reserva.

La decisión de Arruabarrena se da luego de dos bajas importantes. Tomás Belmonte sufrió una lesión en los meniscos, mientras que Alan Velasco padece un desgarro en el aductor izquierdo que lo mantendría aproximadamente tres semanas fuera de las canchas.

De esta manera, Ruiz tendrá una nueva oportunidad de mostrarse junto al plantel profesional y buscará ganarse un lugar en la consideración del entrenador en la recta final de la temporada.