Villa Larca se prepara para un fin de semana con rally y fuerte movimiento turístico

Villa Larca se prepara para recibir una nueva fecha del Rally Provincial, en un fin de semana largo que combinará competencia deportiva, convocatoria de público y movimiento turístico en la región de los Comechingones.

La sexta fecha del campeonato fue presentada oficialmente este miércoles en Casa de Gobierno y ya cuenta con más de 43 binomios inscriptos. Las actividades comenzarán el viernes con las verificaciones administrativas y técnicas y la posterior largada simbólica, mientras que la competencia se desarrollará durante el sábado y domingo.

El regreso del rally a Villa Larca genera además expectativas por el impacto que tendrá sobre la actividad económica local. El intendente Mateo Vílchez informó que la localidad ya alcanzó un 80% de ocupación de su capacidad de alojamiento y estimó que la llegada de turistas permitirá completar las plazas disponibles durante el fin de semana largo.

Una fecha que combina deporte y turismo

La competencia recupera un escenario tradicional del automovilismo sanluiseño y tendrá como uno de sus puntos centrales la ruta provincial N°1 y distintos sectores de la zona, entre ellos el cruce Balcarce, la Escuela N°165 y el Chorro de San Ignacio.

La organización diseñó un recorrido compacto y con pocos enlaces, una decisión vinculada tanto a la seguridad de los participantes como a la circulación turística prevista para esos días. También se establecieron medidas especiales para ordenar el tránsito en el sector de la ruta N°1 que une Villa Larca con Merlo.

La largada simbólica será el viernes en la plaza San Martín, donde además habrá puestos gastronómicos. El parque de asistencia estará concentrado en el Polideportivo Municipal y las instalaciones del club local.

Más de 40 autos y una temporada que entra en su etapa final

Con las inscripciones abiertas hasta este jueves a las 19, la organización espera que el número de participantes continúe creciendo. La sexta fecha representa además uno de los últimos capítulos del calendario provincial, que tendrá su cierre en diciembre.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto entre la Secretaría de Deportes, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo, APRYN San Luis, el municipio, la Policía y los Bomberos para garantizar el desarrollo de la competencia.

Villa Larca volverá así a convertirse durante el fin de semana largo en uno de los puntos de encuentro del automovilismo provincial, con una propuesta que suma deporte, gastronomía, turismo y actividad económica en uno de los corredores turísticos de la Costa de los Comechingones.