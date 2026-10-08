Poggi volvió a quedar primero entre los gobernadores con mejor imagen digital del país

Claudio Poggi volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking nacional de gobernadores con mejor imagen digital. Por segundo mes consecutivo, el mandatario de San Luis encabezó la medición correspondiente a septiembre, con un 56% de menciones positivas, 17% negativas y 27% neutrales.

El relevamiento fue realizado por la Fundación CiGob, Autoritas y Daniela Aruj y analizó las conversaciones digitales registradas entre el 1° y el 30 de septiembre. El resultado le otorgó a Poggi un diferencial positivo de 39 puntos porcentuales, calculado a partir de la diferencia entre las menciones favorables y desfavorables.

El dato también marca una continuidad respecto de agosto, cuando el gobernador puntano había alcanzado el primer puesto de la misma medición.

Qué gobernadores quedaron detrás de Poggi

El segundo lugar del ranking fue para el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, con un diferencial de 35 puntos, mientras que el tercer puesto correspondió al sanjuanino Marcelo Orrego, con 34.

El listado de los cinco primeros se completó con Ignacio Torres, de Chubut, con 32 puntos, y Rolando Figueroa, de Neuquén, con 31.

De esta manera, Poggi no solo volvió a encabezar el ranking, sino que también registró el mayor porcentaje de menciones positivas entre los 24 gobernadores analizados.

Las obras y la política habitacional, entre los temas más mencionados

El informe identificó tres grandes ejes vinculados con las conversaciones favorables sobre Poggi durante septiembre.

Uno de ellos fue la infraestructura, con referencias a la repavimentación de calles en Villa Mercedes, la construcción de pasarelas peatonales, la renovación de establecimientos educativos y la ejecución de nuevos polideportivos.

Otro de los temas destacados fue la política habitacional y la continuidad del programa Tenemos Futuro. El relevamiento mencionó tanto el inicio de 81 nuevas viviendas como las entregas realizadas en distintas localidades del interior provincial.

El tercer eje estuvo relacionado con la reforma institucional, particularmente con el proceso de reforma constitucional de San Luis.

Qué mide el ranking

La medición contempla a los 24 gobernadores del país y analiza las menciones sobre sus gestiones en medios digitales y plataformas como X, Facebook, Instagram y YouTube.

Las publicaciones son clasificadas como positivas, negativas o neutrales y, a partir de esos resultados, se establece el diferencial que determina la posición de cada mandatario.

Por eso, el estudio no constituye una encuesta de opinión pública ni mide intención de voto. Se trata de un análisis del posicionamiento de los gobernadores dentro de la conversación digital durante un período determinado.

En el caso de Poggi, el resultado de septiembre consolidó el primer puesto obtenido en agosto y extendió por segundo mes consecutivo su liderazgo en esta medición nacional de imagen digital.