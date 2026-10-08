Los impactantes videos del aluvión que arrastró vehículos en Santiago de Chile

Una serie de videos difundidos en redes sociales mostró la magnitud del aluvión que golpeó este jueves a Santiago de Chile, principalmente en la comuna de Las Condes, donde el agua y el barro avanzaron con fuerza por distintas calles.

Las imágenes registraron vehículos arrastrados por la corriente, el desborde de cauces naturales y sectores completamente cubiertos por agua y sedimentos después de las intensas precipitaciones que afectaron a la capital chilena.

Uno de los registros más impactantes fue grabado desde el interior de un automóvil mientras era desplazado por el torrente. En las imágenes puede observarse cómo la corriente rodea el vehículo y lo empuja por la calle en medio de una situación de extrema tensión.

Otro video mostró el aumento repentino del caudal de un cauce natural en el sector de San Carlos de Apoquindo, uno de los puntos afectados por la emergencia.

Un colectivo volcó por la fuerza del agua

El temporal también provocó el vuelco de un colectivo del sistema de transporte público Red Movilidad.

Las imágenes difundidas durante la tarde mostraron además calles completamente inundadas y vehículos atrapados por una mezcla de agua, barro y restos arrastrados por la corriente.

Viviendas y distintos establecimientos de Las Condes también resultaron afectados.

Según informó Carabineros, alrededor de las 17 los efectivos observaron un fuerte torrente que descendía por la calle General Blanche en dirección hacia el poniente.

La corriente se habría originado por el desbordamiento de un canal ubicado en Francisco Bulnes Correa, en medio de las fuertes lluvias registradas sobre la zona.

Se activaron cauces naturales

El director regional metropolitano del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Miguel Muñoz, explicó que las precipitaciones provocaron la activación de cauces naturales.

Entre los sectores afectados mencionó General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

Ese fenómeno provocó el descenso repentino de grandes cantidades de agua y barro desde sectores más elevados hacia zonas urbanizadas, sorprendiendo a automovilistas y vecinos.

Seis personas heridas, entre ellas un bebé

Poco antes de las 20, las autoridades entregaron un primer balance de las consecuencias del temporal.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que al menos seis personas habían resultado heridas.

Entre ellas se encontraba un bebé de apenas un año que sufrió una fractura y debió recibir asistencia médica.

Los equipos de emergencia también trabajaron para rescatar a personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos, aisladas en viviendas alcanzadas por el barro o sin posibilidad de abandonar establecimientos de la zona.

Mientras continuaban las tareas de asistencia y evaluación de daños, los videos registrados por vecinos y automovilistas permitieron dimensionar la violencia con la que el agua descendió sobre Las Condes y transformó en pocos minutos varias calles de Santiago de Chile en verdaderos ríos de barro.