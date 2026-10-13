San Luis seguirá con lluvias e inestabilidad hasta el jueves y máximas de 18°C

Después de un fin de semana largo marcado por el cielo gris y las precipitaciones, San Luis continuará bajo condiciones de inestabilidad durante buena parte de la semana, con temperaturas poco habituales para esta altura de la primavera.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este martes una jornada nublada, con bancos aislados de niebla y probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad en distintos sectores de la provincia. Algunos de esos fenómenos podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas se mantendrán bajas. En promedio provincial, las mínimas rondarán los 10°C y las máximas apenas alcanzarán los 15°C.

El viento predominará del sector este con intensidad leve a moderada, entre 12 y 28 kilómetros por hora, y podrían registrarse ráfagas fuertes en la región central. Hacia el final de la jornada rotará al sudeste.

El miércoles seguirá el tiempo inestable

Para el miércoles 14 de octubre no se espera todavía un cambio significativo.

La jornada continuará inestable y el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, con una mínima promedio de 10°C y una máxima cercana a los 16°C. El viento llegará desde el sector este.

En algunas localidades seguirá existiendo la posibilidad de precipitaciones. Para Villa Mercedes, por ejemplo, la REM anticipa cielo cubierto con lloviznas, mientras otros sectores podrían registrar tormentas aisladas.

El jueves podría alcanzar los 18°C

La inestabilidad continuará durante el jueves 15.

El cielo estará entre parcialmente nublado y nublado, con temperaturas mínimas cercanas a los 9°C y máximas que podrían alcanzar los 18°C en promedio provincial.

El viento cambiará hacia el sector sur y todavía habrá sectores con probabilidad de lluvias.

Cuándo comenzaría a mejorar el tiempo

El viernes aparece, por ahora, como el primer día con señales más claras de una mejora.

La REM anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima cercana a los 10°C y una máxima de 18°C. El viento volverá a soplar desde el sector este.

De esta manera, San Luis completará prácticamente una semana bajo condiciones otoñales, con mañanas frescas, alta humedad y temperaturas máximas por debajo de los valores que suelen asociarse con la primavera.

La mejora será gradual y no estará acompañada, al menos hasta el viernes, por un aumento marcado de las temperaturas. Hasta entonces, la inestabilidad y la abundante nubosidad seguirán dominando buena parte del panorama meteorológico provincial.